북한 반잠수정 격침했던 해군 초계함 광양함, 일선에서 물러난다

해군은 26일 진해 군항에서 국산 초계함 광명함(PCC··000t급)의 전역식을 개최했다.

포항급 22번째 초계함인 광명함은 1989년 코리아타코마 조선소에서 건조, 1990년 7월 취역했다.

26일 경남 창원 진해구 진해 군항에서 국산 초계함 광명함(PCC) 전역식이 열린 가운데 해군 관계자가 광명함의 마지막 모습을 카메라에 담고 있다. 창원=뉴스1

76㎜ 및 40㎜ 함포, 대함미사일, 경어뢰 등을 갖춘 광명함은 제5성분전단 배치를 시작으로 1996년부터 제3함대사령부, 2012년부터 제1함대사령부, 2024년부터 다시 제3함대사령부에서 임무를 수행했다.

1998년 12월 전남 여수 앞바다로 침투한 북한 반잠수정을 7시간 추적 끝에 함포사격으로 격침했다.

2015년 5월 속초 동방 해상에서 발생한 어선 화재 사고 당시 신속히 출동해 선원 12명을 구조하고 화재를 진압했다.

2017년에는 해군 포술 최우수 전투함인 탑건(Top Gun)함으로 선발돼 전투력과 임무 수행 능력을 인정받았다.

광명함장 배준희 중령은 “마지막 함장으로서 광명함의 역사와 함께할 수 있어 큰 영광이었고, 광명함의 이름이 앞으로도 우리 해군의 역사 속에서 오래도록 기억되길 바란다”고 말했다.

