제이에스티나, ‘티아라 골드 코인’ 신규 중량 출시

출처=제이에스티나

글로벌 럭셔리 브랜드 제이에스티나(J.ESTINA)가 연말연시를 앞두고 높은 호응을 얻은 프리미엄 '티아라 골드 코인’ 신규 중량을 선보인다.

제이에스티나의 아이코닉 심볼 조엘 티아라가 찬란히 빛나는 ‘티아라 골드 코인’은 금 전문 기업 ‘삼성 금거래소’ 와의 협업을 통해 제작된 순도 999.9의 골드 코인으로, 부귀와 영광, 길운의 의미를 담은 변하지 않는 가치의 특별한 선물이다.

출시 이후 높은 고객 반응과 매출 호조에 힘입어 실속 있는 밸런스의 0.3g과 특별한 존재감을 더한 0.5g 중량을 새롭게 추가했다. 신규 중량은 '축하', '행운'의 메시지를 담은 2종으로 구성되며, 기존 0.1g, 0.2g과 함께 다양한 중량 선택의 폭을 제공한다.

모든 제품은 고급 크래프트지 케이스 위에 감성적인 메시지를 담아 선물하는 이의 마음을 표현했으며, 디자인 보증서 카드와 함께 프리미엄 패키지로 제공된다.

제이에스티나 관계자는 “받는 이의 행운과 번영을 기원하는 뜻깊은 선물인 골드 코인으로 연말연시 소중한 이에게 감사와 축하의 마음을 전하기를 바란다" 라고 전했다.

제이에스티나의 ‘티아라 골드 코인’은 공식 온라인몰에서 구매할 수 있으며, ‘선물하기’ 서비스를 통해 비대면으로도 편리하게 전달할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지