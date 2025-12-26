박근형, 故 이순재 마지막 만남 떠올려 "다시 못 뵙고 떠나 힘들었다"

SBS '미운 우리 새끼' 화면 캡처

배우 박근형이 고(故) 이순재를 마지막으로 만났던 당시를 회상했다.

28일 오후 방송되는 SBS '미운 우리 새끼'에서는 배우 박근형이 등장해 '모벤저스'의 마음을 설레게 할 예정이다.

과거 예능 '꽃보다 할배'에서 하루에 7~8통씩 아내에게 전화하는 모습으로 화제를 모았던 박근형은 현재 85세의 나이에도 변함없는 사랑꾼 면모를 자랑한다.

박근형은 당시 아내한테 전화할 수밖에 없던 사연을 고백해 모두의 마음을 뭉클하게 했다.

또한 박근형이 아내와 싸워도 이것은 절대 하지 않는다는 철칙을 공개하자 '모벤저스'는 부러운 마음을 숨기지 못했다. MC 신동엽은 "만약 아내분과 싸울 땐 어떻게 하느냐"라고 물었지만, 박근형은 철칙 앞에선 싸워도 절대 안 된다며 단호하게 답했다.

MC 신동엽은 "만약 아내분과 싸울 땐 어떻게 하느냐"라고 물었지만, 박근형은 "철칙 앞에선 싸워도 절대 안 된다"며 단호하게 답한다.

박근형은 오랫동안 동고동락했던 이순재를 떠올리며 쓸쓸한 마음을 전하기도 한다.

박근형은 "이순재씨가 병원에 가신 후, 뵙지 못하고 떠나보낸 게 많이 힘들다"고 아쉬움을 전한다.

당시 연극 중이던 박근형을 찾아온 고 이순재는 후배를 향해 애정 어린 조언과 마지막 당부 이야기를 건넸다고 한다.

박근형의 이야기를 들은 모벤져스는 안타깝고 슬픈 마음을 감추지 못 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지