김병기 前보좌진 '텔레그램 공개' 경찰 고소…시민단체 고발도

더불어민주당 김병기 원내대표의 전직 국회 보좌관들이 불법 입수된 텔레그램 대화 내역이 공개돼 명예가 훼손됐다며 경찰에 고소했다.



26일 연합뉴스 취재를 종합하면 서울 동작경찰서는 지난 24일 김 원내대표 등에 대한 통신비밀보호법·정보통신망법 위반 혐의 고소장을 접수해 검토 중이다.

더불어민주당 김병기 원내대표가 24일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

김 원내대표는 전날 페이스북에 텔레그램 채팅방 대화 내역을 올리며 "(2024년) 12월 4일 불법 계엄 사태 다음날 6명의 보좌직원이 만든 '여의도 맛도리'라는 비밀 대화방을 알게 됐다"고 했다.



이어 "가식적인 겉웃음 뒤에서 내란을 희화화하고, 여성 구의원을 도찰해 성희롱하고, 차마 입에 담긴 어려운 말로 저와 가족을 난도질하고 있었다"라며 지난 9일 보좌직원 6명에게 직권면직을 통보했다고 밝혔다.



최근 언론에는 김 원내대표가 대한항공에서 받은 호텔 숙박 초대권을 이용하고 공항 편의 제공 문제를 논의했다는 등의 의혹이 잇따라 보도됐다.



이에 김 원내대표는 사실이 아니라고 부인하며 "제보자는 과거 함께 일했던 전직 보좌직원으로 추정되고, 공익제보자 행세를 하고 있다"라고 주장했다.



이 의혹과 관련해 시민단체 사법정의바로세우기시민행동(사세행)은 이날 오전 서울경찰청에 뇌물수수와 청탁금지법 위반 혐의로 김 원내대표를 고발했다. 대한항공 현안과 직무연관성이 있음에도 국회의원 직무와 관련해 묵시적인 청탁의 대가를 제공받았다는 취지다.

<연합>

