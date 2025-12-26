서울 전역 한파주의보… -12도 강추위에 계량기 동파 피해 발생

서울시 전역에 한파주의보가 발효된 가운데, 계량기 동파 등 재산피해가 발생한 것으로 나타났다.

26일 서울시에 따르면 전날 오후 9시부터 서울 전역에 한파주의보가 발효됐다. 이날 예상 최저기온은 -12도다.

영하권 추위를 보인 25일 서울 종로구 광화문광장에서 두꺼운 옷차림을 한 시민들이 바람을 맞으며 이동하고 있다. 뉴시스

한파주의보는 △아침 최저기온이 전날보다 1도 이상 하강해 3도 이하이고 평년값보다 3도가 낮을 것으로 예상될 때 △아침 최저기온 -12도 이하가 2일 이상 지속될 것이 예상될 때 △급격한 저온현상으로 중대한 피해가 예상될 때 발효된다.

이날 한파로 인해 서울에서는 오전 5시 기준 계량기 동파 1건의 재산피해가 발생했다. 한랭질환자는 없었다.

서울시와 25개 자치구는 1단계 근무명령을 실시하고 한파대책 종합지원상황실을 가동하는 등 비상근무에 들어갔다. 한파 종합지원상황실은 기상현황, 피해현황, 한파 취약계층 및 취약시설 관리현황 등에 대한 모니터링 및 피해 발생 시 대응 기능을 하고 있다.

26일 서울 종로구 광화문네거리를 지나는 버스에 김이 서려 있다. 뉴스1

시에서는 5개 실무반 7명이 근무 중이며 자치구에선 상황실 75개반 237명, 57명의 순찰인원이 근무하고 있다.

이와 함께 서울시는 이날 오전 9시부터 올겨울 첫 수도계량기 ‘동파 경계’ 단계를 발령했다. 이 단계는 4단계 ‘동파예보제’ 중 3단계에 해당하며, 3단계 이상 시 24시간 비상체제로 상황실을 전환한다. 시는 동파 경계 단계 발령에 따라 ‘동파대책 상황실’을 24시간 운영하고 8개 수도사업소와 서울시설공단과 함께 긴급 복구체계를 구축했다.

