與 박수현 “김병기, 빠른 시일 내에 입장 밝힐 것으로 생각”

더불어민주당 박수현 수석대변인은 김병기 원내대표의 여러 의혹과 옛 보좌진과의 갈등에 대해 굉장히 중하게 보고 있다며 김 원내대표가 직접 본인의 입장을 빠른 시일 내에 밝히게 될 것으로 생각한다고 말했다.

박 수석대변인은 26일 MBC 김종배의 시선집중 인터뷰에서 이같이 말한 뒤 “(사안을) 굉장히 중하게 보고 있다”며 이같이 언급했다.

더불어민주당 김병기 원내대표. 뉴스1

그는 “어제 성탄절인데도 정청래 대표와 김 원내대표가 소통을 많이 했다”며 “금명간, 빠른 시일 내에 김 원내대표가 직접 본인의 여러 가지 입장을 밝히게 될 것이라는 그런 정도의 입장을 오늘 정 대표가 이야기하게 될 것으로 생각한다”고 말했다. 정 대표는 이날 오전 기자간담회가 예정되어 있다.

박 수석대변인은 ‘거취’ 입장 표명이냐는 질문에는 “그렇게 확약할 수는 없다”며 “국민께 진심으로 사과드린다거나 그런 것부터 시작하지 않겠나. 거취 표명까지 갈지는 모르겠다”라고 했다. 그러면서 그는 “금명간이라고 하는 그 시간 중에 또 다른 어떤 상황이 발생할지, 민심의 흐름이 크게 어떻게 갈지 이런 것들을 살펴보며 그 입장 발표의 내용과 수위를 정하지 않겠나. 그것이 정치”라고 했다. 앞서 보좌관 갑질 의혹이 일었던 강선우 의원에 준해 사안을 판단해야 한다는 지적에는 “그런 질타를 많이 받고 있다”며 “그런 부분을 당 지도부가 원내대표 본인과 함께 엄중하게 지켜보는 중”이라고 했다.

박 수석대변인은 “본인은 상당히 억울한 부분이 있는 것 아니겠나”라면서도 “국민적 눈높이에서 본다면 공인은, 특히 선출직 공인인 국회의원은 그런 억울한 부분을 폭넓게 감내해야 할 숙명을 가진 것”이라고 했다.

더불어민주당 박수현 수석대변인. 연합

박 수석대변인은 “(김 원내대표가) 어제 소통을 통해 국민과 당과 당원께 진심으로 죄송하다, (정청래) 당대표에게 죄송하다는 의사 표시를 한 것으로 알고 있다”라고 했다. 한편 김 원내대표는 전날 페이스북에 최근 자신을 둘러싼 의혹에 관해 “제보자는 동일 인물, 과거 함께 일했던 전직 보좌 직원으로 추정된다”며 옛 보좌진의 단체 대화방 캡처본을 공개한 바 있다. 이에 옛 보좌진 측은 김 원내대표가 통신비밀보호법, 정보통신망법 등을 위반했다며 고소했다고 밝혔다.

