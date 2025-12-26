라이필 ‘더마콜라겐 시그니처RN’, 홈쇼핑 12회 연속 매진 기록

이너뷰티 전문 브랜드 라이필(Lifill)이 ‘더마콜라겐 시그니처RN’ 출시 후 두 달 동안 홈쇼핑 12회 연속 매진을 기록하며 시장 내 존재감을 확대하고 있다.

라이필은 지난 9월 말 첫 선을 보인 이후 현재까지 CJ·롯데·GS 등 주요 홈쇼핑 3사에서 12회 연속 매진을 기록했다. 지속적인 완판을 이어가며, 이너뷰티 시장에서 의미 있는 성과를 거두고 있다는 평가다.

온라인 채널 성장세도 함께 나타났다. ‘더마콜라겐 시그니처RN’ 출시 이후 다양한 브랜드 프로모션을 통해 소비자 접점을 확대한 결과 네이버 브랜드 스토어 기준 매출이 두 자릿수 이상 증가했다. 홈쇼핑과 온라인 채널이 동시에 성장하는 구조를 구축한 셈이다.

브랜드 측은 이러한 성과의 배경으로 제품력과 과학적 근거를 들었다. 핵심 원료인 저분자콜라겐펩타이드NS에 대한 인체적용시험 결과, 목주름·팔자주름·눈가주름 등 주름 3종 개선 효과와 발뒤꿈치 각질 개선 효과가 확인됐다. 특히 섭취 후 10일 만에 피부 지표 개선이 관찰됐다는 점이 주목받고 있다.

라이필은 국내 콜라겐 가운데 최저분자 173달톤의 분자 크기를 적용한 점도 경쟁력으로 꼽고 있다. 분자량이 작을수록 흡수율이 높아지는 특성을 고려해, 주름·탄력·수분·각질량 등 총 31가지 지표 개선 결과를 확인한 제품이라는 설명이다.

라이필 관계자는 “인체적용시험 데이터를 기반으로 제품 경쟁력을 인정받으며 브랜드에 대한 관심이 이어지고 있다”며 “앞으로도 소비자가 체감할 수 있는 제품 경쟁력을 중심으로 성장을 이어갈 계획”이라고 말했다.

