“차라리 개××가 낫겠다”…김대호, 사주‧관상풀이에 분노

방송인 김대호가 사주·관상풀이 도중 예상치 못한 결과가 나와 당황하는 모습을 보였다.

유튜브 채널 ‘흙심인대호’ 영상 캡처

지난 25일 유튜브 채널 ‘흙심인대호’에는 김대호가 역술가 박성준을 만나 자신의 사주와 관상풀이를 하는 영상이 공개됐다.

박성준은 김대호를 향해 “기본적으로 뿌리가 썩어 있다”고 말했고, 김대호는 곧바로 제작진을 향해 “카메라 잠깐 꺼봐”라며 불편한 기색을 드러냈다. 그는 “차라리 개××라고 하는 게 기분이 덜 나쁘다. 엄마랑 방금 통화했는데 뿌리가 썩어 있다고 하면 어떡하냐”며 격앙된 반응을 보여 웃음을 자아냈다.

유튜브 채널 ‘흙심인대호’ 영상 캡처

박성준은 김대호의 성향에 대해 “자아와 자존심이 강하고, 누군가 자신을 통제하려는 것을 유독 싫어한다”며 “자기 방식대로 살고자 하는 독립적인 성정이 강하다”고 분석했다.

또한 “굳이 사람을 많이 만날 필요는 없다. 혼자 묵묵히 자기 길을 가는 타입”이라며 “모든 것을 스스로 이고 지는 삶이라 고단함은 따르겠지만, 어느 지점에 이르면 자연스럽게 사람과 무리가 생긴다”고 덧붙였다.

유튜브 채널 ‘흙심인대호’ 영상 캡처

관상풀이에서는 “이서진과 전현무를 엉성하게 섞어놓은 인상”이라는 평가도 내놨다. 박성준은 “턱이 단단해 말년 운은 안정적이고, 눈썹 부위가 발달해 분석가적 기질이 강하다”면서도 “입술선이 흐려 끈기와 지구력은 약한 편”이라고 말했다.

술에 대한 조언도 이어졌다. 박성준은 “김대호에게 술은 썩은 뿌리를 더 썩게 만드는 요소”라며 “술을 마시는 이유는 내면의 분노 때문일 수 있다. 욱하는 감정이나 주사가 나올수록 운이 깎인다고 생각하면 된다”고 경고했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지