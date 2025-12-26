빵으로 잇는 평화…해외 파병군에 제빵 기술 전수한 SPC그룹

SPC그룹은 최근 SPC컬리너리아카데미 신대방교육장에서 레바논평화유지단(동명부대) 파병 장병 6명을 대상으로 제과제빵 기술교육을 진행했다고 26일 밝혔다. SPC그룹 제공

SPC그룹은 최근 SPC컬리너리아카데미 신대방교육장에서 레바논평화유지단(동명부대) 파병 장병 6명을 대상으로 제과제빵 기술교육을 진행했다고 26일 밝혔다.

지난해에 이어 2년 연속 펼쳐진 교육은 파병지에서의 주민 식량 지원과 구제 활동이 수월하도록 마련됐다.

동명부대는 유엔평화유지군 요청으로 분쟁지역 안정화와 민간인 보호 등 평화유지 임무를 수행하고 있다.

프로그램은 제빵의 기본 개념과 원리를 이해하고, 실제 빵을 생산할 수 있는 실질적 역량을 기르는 데 초점을 맞췄다.

단순한 레시피 전달이 아니라 물자와 설비가 부족한 제한된 환경에서도 응용 가능한 기술 습득을 목표로 구성됐다.

민군 작전, 보안 등 각기 다른 전문 분야를 갖고 있는 장병들은 SPC그룹 소속 전문 강사의 지도로 바게트, 식빵, 피타 등 기본 빵과 응용 빵의 전 공정을 실습했다.

교육을 수료한 장병들은 향후 제빵 기술을 활용해 현지 주민을 위한 식량 지원 활동을 펼치고, 타국 파병군과 교류하며 임무 완수에 기여할 계획이다.

SPC그룹 관계자는 “우리의 경험과 기술이 국제 평화와 연대에 기여할 수 있어 뜻깊게 생각한다”며 “장병 임무 수행에 작은 힘이나마 보탬이 되기를 바란다”고 말했다.

