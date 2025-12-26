美, 성탄절에 나이지리아內 IS 공습…"IS 테러리스트 대상"

미군이 성탄절인 25일(미국 현지시간) 나이지리아 북서부에 있는 이슬람국가(ISIS·통칭 IS) '테러리스트'들을 상대로 "강력하고 치명적인 공습"을 가했다고 도널드 트럼프 미국 대통령이 밝혔다.

트럼프 대통령은 이날 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에서 공습 사실을 공개하면서 자신의 지시에 따라 국방부(전쟁부)가 "다수의 완벽한 공습"을 실행했다고 말했다.

사진=AP연합뉴스

트럼프 대통령은 나이지리아에서 IS 테러리스트가 기독교인들을 살해해왔다면서 "난 그들이 기독교인 학살을 멈추지 않으면 엄청난 대가를 치를 것이라고 사전에 경고했고 오늘 밤 그렇게 됐다"고 밝혔다.

그는 "내 지도하에 우리나라는 극단적인 이슬람 테러리즘이 번성하도록 두지 않겠다"면서 기독교인 학살이 계속되는 한 더 많은 테러리스트가 죽게 될 것이라고 경고했다.

공격의 실행 주체인 미군 아프리카사령부는 이날 엑스(X·옛 트위터)를 통해 공격 사실을 발표하는 공지를 올렸다가 이를 수정했다.

앞서 아프리카사령부는 "나이지리아 당국의 요구에 따라 소보토주(소보토州, 소코토주의 오타)에서 공습을 수행해 복수의 ISIS 테러리스트들을 살해했다"며 "ISIS를 상대로 한 치명적인 공격은 우리 군의 강력함과 국내외 미국인에 대한 테러를 없애기 위한 우리의 헌신을 보여준다"고 발표했다.

그러나 이후 오탈자를 고치고 문구를 수정해 "미국 대통령과 전쟁부 장관의 지시에 따라 나이지리아 당국과의 조율을 통해 25일 소코토주에서 나이지리아 내 ISIS 테러리스트를 상대로 공습을 수행했다"고 공지를 바꿨다.

피트 헤그세스 미 국방부(전쟁부) 장관도 엑스에 올린 글에서 "(트럼프) 대통령은 지난달 나이지리아(그리고 다른 지역에서)에서 무고한 기독교인 살해는 끝나야 한다고 분명히 밝혔다"고 말했다.

헤그세스 장관은 이어 "(미국) 전쟁부는 항상 준비되어 있으며, 오늘 밤, 성탄절에 ISIS는 그것을 알게 됐다"고 밝힌 뒤 "더 많은 것이 있을 것"이라며 추가적인 공격이 있을 수 있음을 시사했다.

그는 또 "나이지리아 정부의 지원과 협력에 감사한다"고 밝혔다.

나이지리아 당국도 트럼프 대통령의 공습 사실 공개 후 이를 확인했다.

AFP 통신 등에 따르면 나이지리아 외교부는 현지시간으로 26일 새벽 성명을 내고 미국이 "나이지리아 내 테러리스트 목표물에 공습으로 정밀 타격을 가했다"고 밝혔다.

그러면서 "나이지리아 당국은 지속적인 테러 위협과 폭력적 극단주의에 대응하기 위해 미국을 포함한 국제 파트너들과 체계적인 안보 협력을 계속하고 있다"고 강조했다.

다만 이날 공격으로 사망자 등 상황은 아직 알려지지 않았다.

앞서 트럼프 대통령은 지난달 나이지리아에서 기독교인 학살이 일어나고 있다면서 이를 막기 위해 군사력까지 사용할 수 있다고 경고했다.

트럼프 대통령은 지난달 1일 트루스소셜에 올린 글에서 이 같은 경고와 함께 "이런 끔찍한 잔혹 행위를 저지르는 이슬람 테러리스트들을 완전히 제거하기 위해 이 망신스러운 나라에 '총을 쏘며'(guns-a-blazing) 들어갈 수도 있다"고 밝혔다.

피트 헤그세스 미 국방장관. 로이터연합뉴스

나이지리아에서는 무슬림 유목민과 기독교인 농민의 유혈 충돌이 오래 이어져 왔다.

최신 데이터 기준 연도가 2020년인 세계 기독교 데이터베이스(WCD)에 따르면 나이지리아 인구 중 기독교인은 46.3%, 무슬림은 46.2%, '민족 종교들'을 믿는 이들이 7.2%다.

다만 나이지리아내 무슬림과 기독교인간 충돌이 오래전부터 계속돼왔고 기독교인만 피해자가 아니라는 지적도 나온다. 종교 갈등뿐 아니라 자원을 둘러싼 농민과 목축업자간 충돌, 종족간 분쟁 등 갈등의 양상이 다양하기 때문이다.

일각에서는 나이지리아에 대한 트럼프 대통령의 갑작스러운 관심이 나이지리아의 풍부한 광물 자원과 관련 있는 게 아니냐는 관측이 나오기도 했다.

이에 앞서 미군은 지난 13일 시리아에서 IS 요원에 의해 자행된 것으로 보이는 공격에 의해 미군 병사 2명과 미국인 통역사 등 3명이 숨지자 19일 시리아내 IS를 표적으로 대대적인 공습 작전을 단행한 바 있다.

2003년 발호한 IS는 한때 시리아와 이라크 상당 부분을 장악할 정도로 세력이 커졌으나, 미국 주도의 국제연합군의 공격을 받으면서 2019년 마지막 점령지였던 시리아 바구즈를 잃고 붕괴했다. 그러나 IS의 잔당들은 이후에도 계속 세력 복원을 시도하며 각지에서 테러 사건을 일으켜왔다.

<연합>

