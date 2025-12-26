광주·전남 한파 속 대설주의보… 장성 4.4㎝ ‘최대 적설’

광주·전남 지역에 대설주의보가 내려진 가운데 밤사이 눈이 내리면서 일부 지역에 적설이 이어지고 있다. 눈은 26일 오전까지 더 내린 뒤 그칠 것으로 전망된다.

광주지방기상청에 따르면 이날 오전 5시 기준 적설량은 장성 상무대 4.4㎝로 가장 많았다. 담양 3.1㎝, 광주 광산구와 화순 백야면 2.7㎝, 나주 다도면 2.5㎝, 무안 2.0㎝, 곡성 옥과면 1.7㎝, 화순 이양면 1.6㎝ 등 순으로 집계됐다.

눈 내리는 출근길. 연합

현재 장성·무안·함평·신안·영광 등 5개 군에는 대설주의보가 발효 중이다. 전날부터 내리기 시작한 눈은 오전까지 이어지겠으며, 예상 적설량은 전남 서해안 1∼5㎝, 광주·전남 서부권은 1㎝ 안팎이다.

눈과 함께 기온도 큰 폭으로 떨어졌다. 구례 성삼재 영하 15.9도, 광주 무등산 영하 13.6도, 광양 백양산 영하 9.9도, 화순 백아면 영하 7.4도, 순천 영하 7.2도 등 대부분 지역이 영하권을 기록하고 있다.

기상청 관계자는 “낮 동안 기온은 영상권으로 회복하겠지만 내린 눈으로 도로가 미끄러울 수 있다”며 “출근길 빙판길 등 교통안전에 각별히 유의해 달라”고 당부했다.

한편 광주와 전남소방본부에는 현재까지 눈으로 인한 별다른 피해 신고는 접수되지 않았다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지