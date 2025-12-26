'8년 열애' 송지효, 결혼 포기했다…"이미 다 해봐서 괜찮아"

유튜브 채널 '송지효 JIHYO SSONG' 화면 캡처

배우 송지효가 결혼에 대한 생각을 밝혔다.

25일 유튜브 채널 '송지효 JIHYO SSONG'에는 '크리스마스 파티 ft. 김종국,양세찬,지예은'이라는 제목의 영상이 업로드됐다. 이날 송지효는 김종국, 양세찬, 지예은과 함께 크리스마스 파티를 위해 한자리에 모였다.

송지효는 결혼식을 가면 자신이 결혼하는 상상을 자주 한다며 "대리만족도 많이 한다. 결혼식 가면 내가 제일 많이 하는 생각은 '부모님한테 인사드릴 때 마음이 얼마나 짠하고 아플까'이다"라고 말했다.

이에 김종국은 "그래서 안 가는 거구나. 신부가 몇 번 씩 돼봤기 때문에"라고 했고, 송지효는 "많이 돼봤다"고 해 웃음을 자아냈다.

송지효는 "아빠랑 걸어갈 때도 이미 나는 상상을 해서 그 자리에 가봤다. 그런 상상을 많이 한다"고 덧붙였다.

상상한대로 결혼 준비가 됐냐는 물음에 송지효는 "나는 이미 다 해봐서 괜찮다"고 했다.

또 후회가 없느냐는 질문엔 "전혀 없다"고 말했다.

한편 송지효는 SBS '런닝맨'에서 "4~5년 전쯤에 8년 간 사귄 남자친구가 있었다"고 열애 사실을 고백했다. 상대에 대해서는 "멤버들도 모르는 사람"이라고 전했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지