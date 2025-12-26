'50세' 한고은, 갑작스러운 하반신 마비 "기어다녀"

사진=한고은 유튜브 채널 화면 캡처

배우 한고은이 과거 갑자기 하반신 마비가 찾아왔다고 고백했다.

한고은은 25일 자신의 유튜브 채널에 업로드된 '50세 갱년기 한고은 최근 건강상태 본 미국 한의사가 깜짝 놀란 이유'라는 제목의 영상에서 당시를 회상했다.

한고은은 해당 영상에서 미국인 한의사 나비 니마 씨를 만나 건강 관련 대화를 나눴다.

특히 앞서 여러 채널에서 공개했던 하반신 마비를 겪었던 사연을 공유했다. 그는 "한 3년 전 겨울에 강아지랑 리조트 가서 놀아줬다. 그런데 갑자기 허리에서 똑 소리가 나더니 주저앉는 느낌이 나더라"고 설명했다.

한고은은 "그 상태에서 못 움직였다. 다행히 발가락은 움직여졌다. 신경은 살아있다 싶었다. 하지만 아무것도 움직일 수 없었다. 팔의 힘으로 몸을 버티고 있었다"고 부연했다.

이어 "너무 창피해 119를 부를 수도 없었다. 이후에 남편에게 누구 좀 불러달라고 했는데 리조트가 도시랑 멀리 떨어져 있어 (119 오는 시간이) 40분 넘게 걸리는 거다. 다행히 스키장 비상 의료진이 저를 데리러 왔다. 너무 창피했다"고 덧붙였다. 이후 병원에서 진통제를 맞았고, 근처 병원에 가서 시술을 받았다.

그러면서 "허리를 다치고 난 후 2일차엔 못 움직였다. 3일차에 기어 다녔다. 6일 차에 기적적으로 허리가 펴지더라. 건강은 건강할 때 지켜야 한다"고 강조했다.

한고은은 최근 몸에 염증 수치가 올라 신우신염을 앓는 등 건강이 악화됐다고 했다.

한편 한고은은 올해가 데뷔 30주년이다. 1995년 슈퍼 엘리트 모델 선발대회 출전 이후 시트콤 'LA 아리랑'으로 데뷔했다. 이후 광고에 출연했고, 1998년 영화 '태양은 없다'에 출연하면서 본격적인 연기자로 나섰다.

