출근길 ‘최저 -17도’ 강추위…강풍까지 불어 체감온도 ‘뚝’ [오늘날씨]

금요일인 26일은 아침 기온이 전날보다 10도 이상 떨어지며 매우 춥겠다. 남부 일부 지역에는 아침까지 많은 눈이 내리겠다.
기상청은 이날 경기북동부와 강원내륙·산지, 충북북부, 경북북부를 중심으로 아침 기온이 -15도 안팎으로 떨어지겠다고 예보했다.
바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮겠다. 낮 최고기온도 0도를 밑도는 지역이 많겠다.
전국 대부분 지역에 전날 오후 9시를 기해 한파특보도 발효됐다.
이날 아침 최저기온은 -17~-3도, 낮 최고기온은 -7~4도가 되겠다.
주요 도시 아침 최저기온은 △서울 -12도 △인천 -12도 △춘천 -15도 △강릉 -8도 △대전 -10도 △대구 -8도 △전주 -7도 △광주 -5도 △부산 -6도 △제주 1도로 예상된다.
낮 최고기온은 △서울 -4도 △인천 -5도 △춘천 -4도 △강릉 1도 △대전 -1도 △대구 0도 △전주 0도 △광주 1도 △부산 2도 △제주 4도가 되겠다.
전날부터 시작된 비와 눈은 전라권서부에 이날 오전까지, 제주도는 오후까지 내리겠다.
새벽까지 충남 서해안과 전남 동부에, 오전까지 전라권 서부에, 오후까지 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다. 전북 북부 내륙과 경남 서부 내륙에는 0.1㎝ 미만의 눈이 날리는 곳이 있겠다.
제주도 산지에 대설특보가 발효된 가운데 아침까지 전라 서해안과 제주도 중산간·산지를 중심으로 시간당 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠다.
예상 적설량은 △서해 5도 1㎝ 안팎 △충남 서해안 1~5㎝ △전북 서해안·남부내륙, 전남 서해안 3~8㎝(많은 곳 전북 서해안 10㎝ 이상) △광주, 전남 서부(서해안 제외) 1~5㎝ △전남 동부 1㎝ 안팎 △울릉도, 독도 10~30㎝ △제주도 산지 5~10㎝(많은 곳 15㎝ 이상) △제주도 중산간 2~7㎝ △제주도 해안 1㎝ 안팎이다.
예상 강수량은 △서해 5도 5㎜ 미만 △충남 서해안 5㎜ 미만 △전북 서해안·남부내륙, 전남 서해안 5㎜ 안팎 △광주, 전남(서해안 제외) 5㎜ 미만 △울릉도, 독도 10~30㎜ △제주도 5~20㎜다.
미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음' 수준을 보이겠다.
