“체감 기온 영하 35도, 한국 맞아?”…“노약자들 외출하지 마세요” [친절한 날씨]

26일 오전 강원 향로봉의 체감 기온이 영하 35.3도까지 떨어지는 등 전국에 강추위가 찾아왔다. 서울의 아침 체감온도은 영하 20도 안팎까지 떨어졌다.

뉴시스

기상청에 따르면 이날 아침 최저기온은 향로봉 -21.3도, 구룡령 -18.7도, 철원 김화 -17.8도, 평창 용산·화천 상서 -17.2도, 대관령 - 16.5도, 북강릉 -10.1도 등이다.

체감 기온은 향로봉 -35.3도, 구룡령 -27.4도, 대관령 -26.6도, 철원 김화 -22.9도, 평창 용산 -22도, 화천 상서 -20.9도, 북강릉 -14.7도 등이다.

서울의 아침 최저기온은 -17∼-3도, 낮 최고기온은 -7∼4도로 예보됐다.

전국이 대체로 맑은 가운데 전라권에는 가끔 구름이 많겠다. 제주도는 대체로 흐리겠다.

전라권과 제주도 등을 중심으로 눈 또는 비가 내릴 전망이다. 예상 적설량은 울릉도·독도 10~30㎝, 제주도 산지 5~10㎝, 전북서해안·남부내륙·전남서해안 3~8㎝, 제주도 중산간 2~7㎝, 충남서해안과 광주·전남서부(서해안 제외) 1~5㎝, 서해5도·전남동부·제주도 해안 1㎝ 안팎으로 예보됐다.

같은 기간 예상 강수량은 울릉도·독도 10~30㎜, 제주도 5~20㎜, 전북서해안·남부내륙·전남서해안 5㎜ 안팎, 서해5도·충남서해안·광주·전남 5㎜ 미만이다.

미세먼지 농도는 전국 대부분 지역에서 ‘좋음’ 수준을 유지하겠다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5~3.0ｍ로 일겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지