이엘리야 "성대결절로 음악 포기"…'미스트롯4' 올하트

배우 이엘리야가 '미스트롯4'에 도전해 본선에 진출했다.

지난 25일 오후 방송된 TV조선 예능 프로그램 '미스트롯4'에서는 직장부B 참가자로 나선 배우 이엘리야의 마스터 예심 무대가 공개됐다.

'미스트롯4'의 '뷰티 담당 부서'로 소개된 직장부 B의 마스터 예심 무대가 공개된 가운데, 13년 차 배우 이엘리야가 무대에 올라 시선을 모았다. 이엘리야는 "연기가 아닌 음악으로 감동을 주고 싶어 도전하게 됐다"라며 당찬 포부를 밝혔다.

다양한 작품에서 팔색조 연기를 선보였던 이엘리야는 연기보다 음악을 먼저 했었다고 밝히며 "시간이 흐를수록 내가 진짜 원하는 게 무엇인지에 대해 가슴에 귀를 기울이게 되더라, 더 늦기 전에 용기 한번 내보자는 마음으로 도전하게 되었습니다"라고 고백했다.

초등학생 때 음악을 시작한 이엘리야는 "성대결절에 걸렸다, 당장 입시를 앞두고, 당장 할 수 있는 걸 고민하다가 연기 권유도 많이 받았고, 연기가 온몸으로 하는 거니까, 감사하게도 자연스럽게 배우의 길을 걷게 됐다"라고 연기자가 된 비화를 전했다.

이날 이엘리야는 나예원의 '가슴은 알죠'를 선곡해 짙은 감성의 무대로 올하트를 획득, 마스터 군단의 극찬을 끌어냈다. 올하트로 본선에 직행한 이엘리야는 현재 소속사가 없다고 밝혀 더욱 눈길을 끌었다.

한편, TV조선 '미스트롯4'는 송가인, 양지은, 정서주를 이어 네 번째 트롯 여왕을 뽑는 트로트 오디션 프로그램이다.

