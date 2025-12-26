'나혼산' 이주승, 명예 회복 나선다

배우 이주승이 무도인의 명예와 자존심 회복에 나선다.

26일 오후 11시 방송되는 MBC TV 예능물 '나 혼자 산다'에서 한 겨울에도 패딩을 벗어던지고 '주도인 정신'을 바로잡는 이주승의 모습이 그려진다.

이주승. 사진 = MBC TV '나 혼자 산다' 제공

그는 앞서 '나 혼자 산다' 출연진들의 '순진무구 운동회'에서 체력 부족으로 뒤처졌던 자신의 모습을 떠올리며 "충격을 받았어요"라며 체력 훈련을 결심한 이유를 밝힌다.

이주승은 땅 타기 푸시업을 하는가 하면, 물구나무를 서서 푸시업을 하는 등 고난도 훈련에 집중한다.

또한 철봉에 매달려 턱걸이에 도전하지만, 10개를 채우지 못하고 깡총깡총 뛰는 모습을 보여줘 폭소를 자아낸다.

그런가 하면 이주승은 체력 보강을 위한 메뉴도 선보인다.

제작진은 "에너지를 끌어올리는 단백질과 온몸의 열기를 뿜어내게 만드는 매콤함으로 '최고의 조합'을 보여줄 메뉴의 정체가 공개된다. 또한 그는 이에 곁들일 자신만의 고추장 소스 레시피도 선보인다"고 예고했다.

<뉴시스>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지