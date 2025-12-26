김장훈 비난 들었는데…미르 결혼식 '비공개' 아니었다

그룹 '엠블랙' 출신 미르(방철용)가 가수 김장훈이 결혼식 현장 영상을 소셜 미디어에 올려, 아내 얼굴이 노출된 뒤 온라인에서 불거진 갑론을박과 관련 해명하고 나섰다.

미르는 25일 유튜브 채널 '방가네'에 업로드된 '비공개 결혼식 논란, 김장훈 형님과 직접 통화했습니다ㅋ'라는 제목의 영상에서 이렇게 밝혔다.

고은아. 사진 = 유튜브 캡처

미르는 영상 소개글에서 "(김장훈 사진과 관련) 여행 중에 이야기를 듣고 얼마나 놀랐는지 정말 장훈이 형님께서 2부 무대를 너무 화려하게 해주셨는데 괜히 저희가 죄송스럽더라"고 설명했다.

해당 영상에서 미르의 누나인 고은아(방효진)와 큰언니는 "미르는 신혼여행을 가 있어서 이 사태를 이제 알았다. 우리도 난감했다. 이건 정확히 해야 한다. 미르 결혼식이 비공개가 아니다. 우린 비공개라고 한 적이 없다"고 전했다.

고은아는 특히 "장훈이 오빠가 신부 얼굴 공개를 대놓고 했다기보다는 자연스럽게 했다. 장훈이 오빠가 2부 때 엄청 재밌게 잘해줬다. 너무 고마운데 난리가 나버렸으니까… 너무 미안하고 속상하다"고 했다.

미르 역시 고은아는 통화를 하며 "정말 깜짝 놀랐다. 여행 중에 사람들한테 연락이 왔다. 내가 인기가 없어서 기자님들이 안 오신 거고 관심을 못 받은 건데 왜 비공개가 됐는지 모르겠다"고 당황했다. 미르는 앞서 신부와 함께 찍은 웨딩 사진도 공개한 것으로 알려졌다.

고은아도 "우리가 인기가 없는 것을 왜 장훈이 오빠가 욕을 먹고 있는지 모르겠다"고 했다.

미르는 지난 21일 경기 성남에서 1세 연상의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 결혼식 2부 축가를 맡은 김장훈이 식후 자신의 소셜 미디어에 "은아의 동생, 철용이 결혼식에 갔다가 갑자기 현타 옴"이라는 글과 함께 현장 영상을 올렸다. 이 영상 속에 일반인 신부의 얼굴이 노출되자 일부에서 신부 얼굴을 함부로 공개했다며 비난했다.

김장훈은 바로 사과문을 올리고 "아직도 나잇값 못 하는 한심한 행동을 했다"고 고개를 숙였다.

