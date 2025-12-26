성동구, 타운매니지먼트 위원회 시동

서울 성동구가 민관 협력으로 지속가능한 지역을 만들어가기 위해 ‘성동구 타운매니지먼트 위원회’를 구성했다. 성동구는 23일 성수동 공공팝업스토어 1호점에서 ‘지역통합관리(타운매니지먼트) 위원회’ 위촉식을 열었다고 25일 밝혔다.



타운매니지먼트 위원회는 성수동을 중심으로 한 지역 관리 정책의 방향을 민과 관, 기업, 주민이 함께 논의하고 협력하기 위한 기반을 마련하고자 추진됐다. 구는 올해 6월 성수 타운매니지먼트 출범식을 시작으로 본격적인 사업 추진을 위한 준비를 이어왔으며 지난달에는 관련 조례를 제정해 제도적 기반을 마련했다.



이와 함께 성수포럼 개최, 성수 커뮤니티 교류 확대 등 지역 내 다양한 주체와의 소통과 협력을 통해 성수동의 지역관리 사업을 구체화해 왔다.



위원회는 성동구 타운매니지먼트 추진 방향에 대한 자문, 지역관리기본계획 및 지역관리실행계획 수립·변경 및 심의 등 타운매니지먼트 정책 전반에 대해 자문·심의 역할을 수행한다.



정원오 구청장은 “성수는 지난 10여년간 많은 문제를 해결하며 성장해 왔다”며 “앞으로 발생하는 도시의 크고 작은 문제들 또한 성수 타운매니지먼트를 통해 함께 해결해 나갈 것”이라고 말했다.

