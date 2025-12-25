포항시, 미래형 복합문화공간 ‘포항시립미술관 제2관’ 첫 삽, 29일 착공

경북 포항시가 문화도시 조성을 위한 핵심 사업인 ‘포항시립미술관 제2관’ 건립에 본격 착수했다고 25일 밝혔다.

오는 29일 환호공원 중앙광장에서 건립 착공식을 개최한다.

포항시립미술관 제2관 조감도. 포항시 제공

환호공원 내 부지에 들어설 제2관은 총사업비 340억 원을 들여 지상 2층, 연면적 5881㎡ 규모로 건립된다.

2019년 기본계획 수립을 시작으로 타당성 사전평가와 중앙 투자심사, 설계 공모 등 행정절차를 차질 없이 마쳤으며 이달 시공사를 선정하며 2027년 완공을 향한 신호탄을 쐈다.

미술관 내부에는 전문 전시실 2개소와 수장고, 아카이브실은 물론, 시민 참여형 교육프로그램을 위한 교육공간과 세미나실이 마련된다.

외부 공간은 환호공원의 자연 경관과 조화를 이루는 휴게 공간으로 조성하는 등 단순한 전시장을 넘어 시민들이 일상 속에서 휴식하고 소통하는 ‘복합 문화예술공간’으로 탄생할 예정이다.

기존 제1관은 지역의 대표 자원인 철 기반 작품을 지속 수집·연구하며 타 분야와의 융합을 시도하는 작품이 중심이 되는 ‘볼거리’가 있는 미술관을, 건립 예정인 제2관은 동시대의 다양한 이슈를 다학제적으로 접근하는 ‘살아있는 미술관’을 지향한다.

관람객이 주체가 돼 디지털 기반의 융·복합 콘텐츠를 직접 경험하는 ‘체험형 미술관’이 핵심이다.

김갑수 포항시립미술관장은 “환호공원과 자연스럽게 어우러지는 제2관은 시민들이 일상에서 문화예술을 향유하는 미래형 문화공간이 될 것”이라며 “이번 건립을 통해 포항의 문화 경쟁력을 한 단계 높이고 지역을 대표하는 문화 랜드마크로 키워나가겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지