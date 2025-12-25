동국대 WISE캠퍼스, 2026학년도 정시모집 가·다군 모집

동국대학교 WISE캠퍼스는 2026학년도 정시모집 원서를 오는 29일 오전 9시부터 31일 오후 6시까지 인터넷으로 접수한다고 25일 밝혔다.

수능전형은 동국대학교 WISE캠퍼스에서 모집학과별 요구하는 2026학년도 대학수학능력시험 반영 영역에 응시해야 지원이 가능하다.

동국대 WISE캠퍼스 전경. 동국대 WISE캠퍼스 제공

교과전형은 대학수학능력시험에 응시하지 않았더라도 지원할 수 있다.

정원 외(농어촌, 특성화고교졸업자, 기회균형 Ⅱ) 전형은 대학수학능력시험 성적 반영 없이 교과성적 100%로 선발(한의예과, 의예과, 간호학과 선발시 수능 100%)한다.

대학수학능력시험 영역별 반영방법은 △한의예과, 의예과, 간호학과를 제외한 모든 모집단위에서 국어/수학/탐구 중 상위 2과목 50%를 반영한다.

한의예과(유형1) 및 의예과는 국어 25%, 수학(미적분,기하) 35%, 영어 20%, 과탐 20%을 반영하지만, 의예과는 과탐Ⅱ 과목에 가중치를 5% 더 준다.

한의예과(유형2)는 국어 25%, 수학 35%, 영어 20%, 사탐 또는 과탐 과목을 20% 반영한다.

간호학과는 국어 25%, 수학 35%, 영어 20%, 탐구 20%를 반영한다. 간호학과의 수학영역은 선택과목이 미적분 또는 기하일 경우 가중치 10%, 과탐 선택 시 가중치 5%이다.

동국대 WISE캠퍼스 학생들이 토론하고 있다.

탐구영역은 한의예과, 의예과, 간호학과 2과목 합산 점수를 반영하며 그 외 모집단위는 상위 1과목을 반영한다.

2026학년도 정시모집 합격자 발표는 내년 2월 2일로 예정돼 있다.

자세한 일정과 전형 사항은 동국대학교 WISE캠퍼스 입학처 홈페이지를 참고하면 된다.

한편, 동국대학교 WISE캠퍼스는 2026학년도 정시모집 최초합격자(한의예과, 의예과, 정원 외 전형 제외)를 대상으로 장학금 200만원을 지급한다.

