쿠팡, 납품업체 옥좨… 2024년 판촉비·장려금 2.3조 챙겨 [쿠팡 사태]

대규모 개인정보 유출 사태가 발생한 쿠팡이 지난해 납품업체로부터 약 2조3000억원대의 판매촉진비와 판매장려금을 받은 것으로 파악됐다. 거래금액의 약 10%를 판매비용으로 챙긴 것이다.



공정거래위원회가 25일 발표한 ‘대형유통업체 판매수수료율 등 실태조사 결과’에 따르면 쿠팡이 지난해 직매입으로 거래한 금액은 약 24조6953억원으로 파악됐다. 이 가운데 납품업체들로부터 받은 판매촉진비와 납품장려금이 약 2조3424억원으로 추산됐다.

사진=로이터연합뉴스

판매촉진비는 광고나 홍보, 할인쿠폰 등의 판매촉진을 위한 비용을 뜻한다. 납품업체들이 부담한 판매촉진비는 5.76%로 약 1조4212억원 규모다. 직매입 거래금액의 3.73%는 판매장려금으로 받았다. 거래금액을 토대로 역산하면 약 9211억 수준으로 추산됐다.



쿠팡이 이 같은 방식으로 납품업체들에게 받은 비용은 직매입 금액의 약 9.5% 수준이다. 지난해 쿠팡에 납품한 업체의 수는 2만169개다.



쿠팡은 직매입으로 마진을 남기는 구조를 갖고 있지만, 판매장려금은 쿠팡이 속한 업태인 ‘온라인 쇼핑몰’의 평균(3.5%)보다 높은 수준으로 파악됐다. 온라인 쇼핑몰은 판매장려금 비중이 편의점(1.9%)이나 대형마트(1.5%) 등의 다른 업태와 비교해도 높은 편이다.



쿠팡은 2023년 6월 무렵 소매 거래를 100% 직매입으로 전환했다. 직매입은 유통업체가 납품업체로부터 상품을 직접 사서 재고로 보관한 뒤 소비자에게 판매하는 방식이다.



쿠팡은 지난해 매출액 36조1276억원, 영업이익 1조2827억원, 순이익 7850억원을 기록했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지