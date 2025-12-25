“韓핵잠에 맞대응, 핵보유국 굳히기”… 北, 남북대화 아닌 공포의 균형 선언

한·미가 핵추진잠수함 도입을 위한 행보를 본격화하자 북한은 건조 중인 핵잠 실물을 공개하면서 정면 대결 의지를 분명히 했다. 러시아 지원을 등에 업은 북한으로서는 한국, 미국을 향해 핵잠 성과를 과시하며 레버리지를 갖고 있다는 자신감을 보인 것으로 해석된다. 한국 핵잠 도입, 비핵화 등을 전제로는 대화에 응하지 않겠다는 메시지다.



25일 외교가에 따르면 이날 북한은 핵잠을 공개함으로써 남북 대화를 재차 회피하고, 내년 4월로 예상되는 도널드 트럼프 미국 대통령의 중국 방문을 계기로 북·미 대화가 타진되어도 강경한 입장을 고수할 것으로 분석된다. 양무진 북한대학원대학교 석좌교수는 “군사적으로는 핵잠 고도화로 대응하고, 외교적으로는 핵잠 철회를 북·미 대화 전제조건으로 내세웠다고 볼 수 있다”고 설명했다.



러시아의 군사 지원으로 핵잠 기술 고도화 가능성을 높인 북한이 한·미 핵잠 협력을 명분 삼아 핵잠 개발을 정당화하려 했다는 분석이 나온다. 이는 북한이 한국과 굳이 대화하지 않으려는 이유를 설명한다. 양 교수는 “강대강 정면승부를 고착화하고 핵보유국 지위를 굳히기 위해 공세적 억제 전략을 명문화했다”며 “이미 핵잠을 보유한 전략국가임을 선언하며 비핵화 협상은 끝났음을 재차 선언한 것”이라고 평가했다. 현 단계에서는 미국 본토를 겨냥한 수중 타격 능력을 지렛대 삼아 북한이 ‘핵 군축 협상’을 요구할 가능성이 주목된다는 설명이다.



임을출 경남대 교수(극동문제연구소)도 2026년 한반도 안보 정세에 대해 “한·미 핵잠 도입이 가속화할 것으로 예상되고, 남북한 군비경쟁이 더 치열해지면서 대화의 불씨는 점점 더 사라져갈 것”이라고 전망했다. 나아가 미국의 항공모함이나 핵잠이 한반도에 전개되는 것에 대해 동급의 전략자산으로 대응할 수 있다는 ‘공포의 균형’을 시도함으로써 “미국 전략자산에 대한 무력화를 선언한 것”이라고 분석했다.

