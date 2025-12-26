AI로 수출길 연 코트라… 경북 중기 73개사 성과

대한무역투자진흥공사(KOTRA·코트라)가 인공지능(AI)을 활용해 중소기업 수출을 지원한 결과 경북 지역에서 첫 성과가 나왔다.

사진=코트라 제공

25일 코트라에 따르면 경북 AI무역지원센터에서 추진한 AI 기반 수출지원 사업을 통해 올 한 해 동안 경북 지역 중소기업 73개사가 처음으로 수출에 성공했다. 기존 수출 기업 43개사는 수출 규모가 늘었고, 101개사는 해외 온라인몰 신규 입점에 성공했다.



이번 사업은 경상북도와 경주시 지원으로 코트라 경북 AI무역지원센터가 지역 중소기업의 해외진출 지원을 위해 추진한 AI 기반 수출지원 사업이다. AI 솔루션을 활용해 기업별 제품의 기능과 차별점을 분석하고, 이를 영문 정보로 전환해 기업별로 1분 내외 숏폼 영상 콘텐츠 제작을 지원했다.



190개 참여기업 중 125개사 제품 영상이 글로벌 사회관계망서비스(SNS)와 유튜브에 게시돼 누적 조회 수 105만회를 넘겼고, 이를 후속 상담으로 연계한 결과 바이어 상담은 277건으로 전년 대비 4배 늘었다.



코트라는 경북 AI무역지원센터 사례를 전국 20개 센터에 확산시켜 지역 수출지원 효과를 높이고, AI 무역투자지원 체계 고도화 전략과 접목할 계획이다.

