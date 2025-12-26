카카오톡 선물하기 통해 주고받는 정… 올해 2억개 오갔다

올해 카카오톡 선물하기를 통해 2억개 가까운 선물이 오간 것으로 나타났다. 25일 카카오가 올 들어 12월 17일까지 카카오톡 선물하기 이용 데이터를 분석한 결과 선물하기 전체 이용 횟수는 약 1억8950만 건으로 집계됐다. 일평균 약 54만개에 달한다.



선물하기 코너에서 유통된 브랜드는 8700여개로 64만종 상품이 유통됐다. 최고 인기 선물교환권은 지난해와 마찬가지로 스타벅스 상품권이었다. 2위는 배달의민족 상품권이 선정됐다. 쇼핑부터 배달까지 선물 교환 상품권 사용 범위가 확장된 것으로 풀이된다. 이어 이마트·신세계, 올리브영, 투썸플레이스 상품권 순으로 인기가 좋았다.



‘위시리스트’에 가장 많이 담은 선물은 일상에서 활용도가 높고, 개인 취향을 반영한 품목이 많았다.



1위는 선물을 받은 사람이 자신의 취향에 맞게 사용할 수 있는 뷰티 상품권이었다. 립글로우와 텀블러가 각각 2위와 3위를 차지했다. 일상용품으로 비교적 가격 부담이 적은 품목들이다. 배달 상품권과 향수는 각각 4위와 5위에 이름을 올렸다.



한 해 동안 선물하기를 통해 최다 선물이 오간 날은 지난해처럼 올해도 ‘빼빼로데이’였다. 이어 밸런타인데이, 스승의 날, 화이트데이, 대학수학능력시험 D-1 순이었다.



카카오 관계자는 “올해 선물 트렌드를 보면 개인의 취향을 존중하는 경향이 한층 뚜렷해졌다”며 “이를 관통하는 키워드로 실용성과 개인 취향, 경험을 꼽을 수 있다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지