홈파티 간편식부터 떡국까지… ‘맛있는 연말연시’

이마트와 롯데마트가 연말연시를 맞아 밀키트·스테이크·떡국 재료 등 먹거리 할인전에 나섰다.



이마트는 26~31일 일주일간 피코크 밀키트와 키친델리의 모임용 즉석 조리 먹거리들을 최대 30% 저렴한 가격에 판매한다. 피코크 밀키트 3종(부채살 큐브 찹스테이크·청양버터 바지락 술찜·새우듬뿍 감바스)을 1개 구매 시 정상가 대비 20% 할인, 2개 이상 구매 시 30% 할인된 가격에 선보인다.

롯데슈퍼가 31일까지 새해 떡국 재료와 홈파티 먹거리 할인행사를 진행한다. 사진은 롯데슈퍼 직원이 서울 용산구 원효로점에서 할인행사 포스터를 들고 홍보하는 모습. 연합뉴스

또한 ‘미국산·호주산 스테이크’ 기획전을 열고 미국산 소고기(부채·살치살·꽃갈비살)와 호주산 양고기(프렌치랙·숄더랙)를 31일까지 신세계포인트 적립 시 30% 할인가에 판매한다.



롯데슈퍼는 ‘떡국’ 재료와 연말 홈파티용 먹거리를 할인가에 내놓았다. 31일과 1월 1일 이틀간 ‘한우 1등급 국거리용(100g·냉장)’을 엘포인트 회원 대상으로 40% 할인된 가격에 제공한다. 25~31일 ‘우정본가 국내산 떡국떡(1kg)’과 ‘우정본가 쫄깃한 쌀 떡국떡(1kg)’을 각각 5990원과 2990원에 판매하고, 떡국에 곁들이기 좋은 ‘성경 재래식 가루김(70g)’은 4990원에 내놓는다.



새해 떡국 재료 외에도 연말 홈파티를 계획하는 고객 대상으로 등심, 치킨, 연어, 과일 등 주요 홈파티 먹거리를 할인 가격에 판매한다.

