산타, 성탄 이브 서울 이어 평양 날아가

산타클로스가 올해 크리스마스이브에도 서울을 다녀갔다.

미국과 캐나다가 공동 운영하는 북미항공우주사령부(NORAD)가 공개하는 ‘NORAD 산타 추적’에 따르면 산타는 한국시간으로 24일 오후 11시27분 서울에 도착했다.

산타가 탄 썰매가 24일 밤 남산 서울타워 옆을 지나고 있다. 북미항공우주사령부 산타 추적 유튜브 캡처

함께 공개된 영상을 보면 산타는 순록 9마리가 끄는 썰매를 타고 왔다. 맨 앞에는 빨간 코 루돌프가 있고, 썰매 뒷자리에는 선물이 가득 든 자루가 놓여 있다. 산타는 이날 여의도 63빌딩, 남산 서울타워, 잠실 롯데월드타워 등 서울의 랜드마크 근처를 날았다.

이날 산타 썰매는 한국시간 기준 오후 6시쯤 북극에서 이륙해 북극권 바로 아래에 있는 러시아 극동 마을 우엘렌을 시작으로 캄차카반도, 태평양 섬들, 쿠릴열도, 오세아니아 등을 거쳤다. 이어 일본 오키나와 나하를 지난 산타 썰매는 3분30초 만에 한국 제주도 제주시에 도착했고, 잇따라 부산, 대전, 서울을 방문했다.

산타는 북한 평양에도 날아가서 잠든 어린이들에게 선물을 배달했으며, 이어 중국 선양으로 향했다.

NORAD가 1956년부터 산타의 비행경로를 알려주고 있다. NORAD는 레이더와 위성 등을 이용해 루돌프의 빨간 코가 방출하는 적외선을 추적해 위치를 파악하며, 우주에 설치된 NORAD 카메라로 산타가 세계를 일주하며 날아가는 동영상을 찍는다고 밝히고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지