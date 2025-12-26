교육부, 대학 4곳 ‘킬러문항’ 시정명령

이화여대 등 4개 대학과 사관학교가 지난해 대학별 고사에서 고교 교육 과정을 넘어선 문제를 출제했다가 교육부로부터 시정명령을 받았다.



교육부는 2025학년도 대학별 고사에 대한 선행학습 영향평가 결과 대구가톨릭대·수원여대·우석대·이화여대와 사관학교가 ‘공교육 정상화 촉진 및 선행교육 규제에 관한 특별법’을 위반한 것으로 확인됐다고 25일 밝혔다.



교육부는 매년 논술·면접 등 대학별 고사가 고교 교육 과정 범위·수준을 벗어난 문제를 내 선행학습을 유발하는 요소가 있는지 평가하고 있다. 법을 위반한 대학은 재발방지대책을 마련해야 하고, 2년 연속 위반 시 신입생 모집 정지 등 행정처분을 받는다. 지난해 대학별 고사는 고교 교사 등으로 이뤄진 분석협의회가 67개 대학의 3297문항을 분석했다.



평가 결과 이화여대는 논술전형 수학 6문항 중 1문항, 수원여대는 면접전형 영어 43문항 중 5문항이 대학 수준 문제인 것으로 확인됐다. 우석대·대구가톨릭대는 재외국민특별전형의 화학과 생명과학 문제가 고교 교육 과정 범위를 벗어난 것으로 분석됐다. 사관학교의 경우 육군·해군·공군·간호사관학교가 합동 출제한 1차 선발시험에서 영어 30문항 중 2문항이 적발됐다.



전체 대학별 고사 문항 중 공교육정상화법 위반 문항은 0.3%로 파악됐다. 이번 평가에서는 2년 연속 적발된 대학은 없었다. 교육부는 위반 사항이 반복되지 않도록 적발 대학에 시정을 명하고, 대학이 수립한 재발방지대책 이행 여부를 점검할 예정이다.

