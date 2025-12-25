중남미 ‘우향우’ 가속화… 親트럼프 아스푸라, 대선 승리

부정선거 의혹, 도널드 트럼프 미국 대통령의 대선 개입 등 끝없는 논란 끝에 중남미 온두라스 대통령 선거에서 ‘친트럼프’ 성향 보수 후보인 나스리 아스푸라가 최종당선자로 선언됐다. 당선자 발표에도 혼란은 당분간 이어질 것으로 보인다.



24일(현지시간) 미국 CNN방송 등에 따르면 이날 온두라스 선거관리위원회는 우파 국민당 소속 아스푸라 후보의 득표율을 40.3%, 중도 살바도르 나스라야의 득표율을 39.5%로 최종 발표했다. 집권 여당의 릭시 몬카다 후보는 19.2%의 득표율로 3위에 그쳤다. 온두라스는 5년 만에 보수 정권으로 교체됐다. 최근 중남미에서의 우파 집권 현상인 ‘블루타이드’가 온두라스로도 이어졌다.

온두라스 대통령 당선자 나스리 아스푸라. AFP연합뉴스

아스푸라 당선인은 기업인 출신으로 2014∼2022년 수도 테구시갈파 시장을 지냈다. 그는 당선자 발표 뒤 엑스(X)에 “온두라스여, 나는 통치할 준비가 돼 있다”며 “여러분을 실망시키지 않겠다”고 밝혔다.



선거운동 기간부터 당선자를 예측할 수 없는 박빙의 승부를 가려온 이번 온두라스 대선은 지난달 30일 투표일 이후 오히려 더 혼란으로 치달았다. 개표 과정에서 기술적 장애로 개표 중단, 재개를 반복했다. 그때마다 아스푸라 후보와 나스라야 후보의 순위가 바뀌었다. 한 달 가까이 당선인이 발표되지 못하면서 선거 부정 의혹과 이를 둘러싼 거센 시위 등이 잇따랐고, 진영 간 갈등이 극에 달했다.



갈등에 한층 더 불을 붙인 인물이 트럼프 대통령이다. 트럼프 대통령은 지난달 26일 나스라야 후보와 몬카다 후보를 강하게 비판하면서 “나는 온두라스 국민이 아스푸라를 대통령으로 선출하기를 바란다”고 공개적으로 지지 의사를 보냈다. 트럼프 대통령은 심지어 친기업 성향의 아스푸라 후보가 승리하지 못하면 온두라스에 대한 미국의 재정 지원을 중단할 것이라는 압박까지 가했다.



사실상의 ‘대선 개입’에 나스라야와 몬카다 후보 진영은 강하게 반발했다. 시오마라 카스트로 온두라스 대통령이 지난 9일 “(우리 당) 몬카다 후보에게 투표할 경우 그 결과를 감수해야 한다고 우리 국민을 위협한 트럼프 대통령을 강력히 규탄한다”고 공개 비판에 나서기까지 했다.



선관위의 당선자 확정 발표 이후에도 이번 대선을 둘러싼 논란은 사그라지지 않을 전망이다. 2위 나스라야 후보는 선관위 발표 후에도 엑스에 부정선거 의혹을 제기하며 전면 재검표를 요구하는 글을 계속해서 올리고 있다. 그는 전날 트럼프 대통령을 향해 “온두라스에서 당신이 지지한 후보는 우리 국민의 표를 묵살하는 데 가담하고 있다”며 “그가 진정으로 당신의 지지를 받을 자격이 있고 결백하며 두려운 것이 없다면 왜 모든 표를 집계하도록 허용하지 않는 것인가”라고 반문했다. 대선에서 나스라야와 몬카다 후보를 지지한 절반이 넘는 온두라스 국민도 의혹을 거두지 않고 있어 정국 혼란은 계속될 수밖에 없는 상황이다.



‘대선 개입’ 비판을 받는 미국은 아스푸라 후보의 당선자 확정에 공개적으로 환영 메시지를 내놨다. 마코 루비오 미 국무장관은 성명을 통해 “미국은 모든 당사자가 확정된 결과를 존중하고 온두라스 당국이 아스푸라 당선자에게 신속히 평화로운 권력 이양을 할 수 있도록 보장할 것을 촉구한다”고 밝혔다.

