정년퇴임 아빠가 딸에게 전하는 ‘인생 지혜’

나를 단단하게 해주는 아빠의 일 멘토링/ 정현천/ 트로이목마/ 1만8000원

대기업 임원으로 정년퇴임한 아빠가 사회 초년생 딸에게 건네는 인생의 지혜를 담은 책이다.



어렵게 들어간 직장을 2년 만에 그만두고 새로운 회사로의 이직을 앞둔 딸 ‘J’가 ‘일 잘한다는 것이 무엇인지’에 대해 아빠에게 고민을 털어놓았다. 선배 직장인이자 아빠로서 딸에게 어떤 조언이 들려줄까를 고민하다 딸과의 대화 경험을 바탕으로 펴낸 책이다.

저자에 따르면 일을 잘한다는 것은, ‘나’와 ‘남’과 ‘일’이라는 3개의 축을 균형감 있게 사랑하는 것을 의미한다.



그 첫 번째로 ‘나’를 사랑하는 마음이다. 자기 자신을 진심으로 사랑하는 마음, 즉 진정한 자부심이라고 할 수 있다. 두 번째는 직장 동료, 고객, 상사, 거래처 직원 등 ‘남’을 사랑하는 마음이다.세 번째, 일의 대가보다 본질을 들여다보고 최선을 다하고, 일을 잘 따져서 짜임새 있게 하는 것을 말한다. 요약하면, ‘나’를 중심으로, ‘남’과 함께, 행복하게 ‘일’하는 것이 바로 일 잘하고 성장함으로써 행복해지는 비결이다.

