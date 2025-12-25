쿠팡 “실제 유출한 고객정보는 3000개… 모두 삭제”

쿠팡은 최근 개인정보 유출 사태와 관련, 포렌식 증거를 활용해 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정해 고객 정보를 접근 및 탈취하는 데 사용된 모든 장치와 하드디스크 드라이브를 모두 회수·확보했다고 25일 밝혔다.

쿠팡은 이날 보도자료를 통해 “디지털 지문(digital fingerprints) 등 포렌식 증거를 활용해 고객 정보를 유출한 전직 직원을 특정했고, 유출자는 행위 일체를 자백하고 고객 정보에 접근한 방식을 구체적으로 진술했다”며 이같이 밝혔다.

25일 서울 중구 쿠팡 물류센터 모습. 뉴스1

유출자의 진술과 사이버 보안 업체의 조사를 종합하면 유출자는 탈취한 보안 키를 사용하여 고객 계정 3300만개의 기본적인 정보에 접근했으나 이중 약 3000개 계정의 고객 정보만 저장했다.

저장된 정보는 이름, 이메일, 전화번호, 주소, 일부 주문정보, 2609개의 공동현관 출입 번호가 포함됐다. 결제정보, 로그인 관련 정보, 개인 통관번호에 대한 접근은 없었다.

유출자는 또 사태에 대한 언론보도를 접한 후 저장했던 정보를 모두 삭제했으며 고객 정보 중 제3자에게 전송된 데이터는 일절 없는 것으로 조사됐다.

쿠팡은 유출에 사용된 데스크톱 PC와 하드디스크, MacBook Air 노트북 등 모든 장치를 검증된 절차에 따라 회수해 확보했다. 특히 유출자가 증거 인멸을 시도하며 하천에 버린 노트북도 수색 끝에 회수됐고, 일련번호가 유출자의 계정 정보와 일치한 것으로 확인됐다.

쿠팡은 “고객들에게 큰 우려와 불편을 끼쳐드린 점에 대해 책임을 통감한다”며 “재발 방지와 2차 피해 예방에 최선을 다하고, 고객 보상 방안도 조만간 발표하겠다”고 밝혔다.

