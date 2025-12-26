전북 “지방의회·지자체 회의 공개” 목소리

이재명 대통령이 연말 국무회의와 부처별 업무보고를 국민에게 생중계하는 등 공개 행정을 강조한 이후 전북 지역에서도 지방의회와 지자체의 주요 회의를 공개해야 한다는 요구가 잇따르고 있다. 중앙 정부의 ‘생중계 실험’이 지방 행정의 투명성 논쟁으로 확산되는 모습이다. 군산시의회는 내년부터 상임위원회 회의를 사회관계망서비스(SNS)를 통해 실시간으로 생중계하기로 했다고 25일 밝혔다. 시의회는 최근 이를 위한 예산 3600만원을 의결했으며, 방송실 확장 공사등 생중계 장비 구축을 마치는 대로 본격 시행할 예정이다.



그동안 본회의만 공개해 오던 군산시의회가 상임위원회까지 생중계를 확대하면 예산안·조례안 심사와 집행부에 대한 질의·답변 과정이 시민들에게 그대로 공개된다. 시민사회는 환영과 함께 속도 조절을 주문하고 있다.



남원에서는 지자체를 향한 공개 요구가 본격화됐다. 남원시민연구회는 최근 성명을 통해 “남원시는 주요 정책이 결정되는 회의나 업무보고를 시민에게 공개하지 않고, 결과만 사후 통보해 왔다”며 시청의 주요 회의와 업무보고를 생중계하거나 녹화해 공개하라고 요구했다.

