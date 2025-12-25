효연 "밤 12시에 곱창 먹고 자"…소시 근황, 다이어트 팁 전격 공개

'전현무계획3' MBN·채널S

소녀시대 효연이 '전현무계획3'에서 다이어트 비하인드부터 소녀시대 멤버들과 관련한 얘기를 털어놓는다.

오는 26일 방송되는 MBN·채널S 본격 리얼 길바닥 먹큐멘터리 '전현무계획3' 11회에는 전현무와 곽튜브가 경주의 숨은 맛집을 털어가는 여정에 효연이 '먹친구'로 합류한다.

전현무는 오늘의 먹친구는 월드 클래스 걸그룹 멤버다. 춤으로 TOP3"라며 효연을 소개한다. 이후 효연이 자신과 묘하게 닮은 취향과 행동을 보이자 "여자 전현무가 나타났다!"는 발언으로 초장부터 웃음을 안긴다.

관광지를 벗어나 한적한 동네로 이동한 세 사람은 오징어·닭불고기 맛집을 찾고, 효연은 자신의 최애 음식이 김밥이라고 밝힌다.

'전현무계획3' MBN·채널S

이에 곽튜브는 "평소 관리 많이 하는 줄 알았다"고 놀라워하자 효연은 "요즘은 다이어트 비수기다. 어제도 밤 12시에 곱창 먹고 잤다"며 전날 식단을 솔직하게 공개해 웃음을 안긴다.

세 사람은 매콤한 불향이 가득한 오징어·닭불고기를 열심히 먹고 "직화 향이 미쳤다"며 경주의 매운맛에 감탄한다.

한창 먹던 전현무는 "소녀시대가 벌써 데뷔 18년차? 처음 소녀시대를 봤을 때 사람인가 싶었다"라고 효연에게 질문을 건넨다.

이에 효연은 "2007년에 데뷔했다. '다시 만난 세계'가 데뷔곡"이라고 답하고 멤버들끼리 싸운적 없는지 묻는 전현무의 질문에 당황하는 기색을 보인다.

과연 효연은 돌발질문에 어떻게 답할지 관심이 집중된다.

'전현무계획3' MBN·채널S

한편, 효연은 소녀시대에서 댄스에 두각을 드러내는 멤버로 소녀시대-Oh!GG, 갓 더 비트(GOT the beat) 등 유닛 그룹으로 활동해오고 있다.

이외에도 효연은 2018년 EDM DJ로 DJ HYO로도 데뷔했으며 현재 솔로 가수, 디제잉 까지 다방면으로 활동중이다.

'전현무계획3'는 매주 금요일 오후 9시 10분 MBN·채널S에서 방송된다.

