수도권매립지공사, 행안부 주관 안전한국훈련 2년 연속 최고 등급

기후에너지환경부 산하 수도권매립지관리공사가 재난대응 역량이 전국 최고 수준임을 재차 입증시켰다. 공사는 행정안전부 주관 ‘재난대응 안전한국훈련’ 평가에서 최고인 우수 등급을 획득하며 2년 연속 우수기관으로 선정됐다고 25일 밝혔다.

재난대응 안전한국훈련은 ‘재난 및 안전관리 기본법’에 따라 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등 전국 336개 기관이 참여한다. 민간전문가로 구성된 중앙평가단이 참여해 기관별 재난관리체계 전반 점검 및 실질적 대응역량 강화 차원의 컨설팅과 평가를 병행한다.

공사는 지난 10월 22일 서구, 검단소방서 등 12개 지역 유관기관·단체 280여명이 참여한 가운데 매립지 슬러지자원화 시설에서 화재·폭발과 유해화학물질 누출 등 복합재난을 가정한 대응 훈련을 실시했다. 신속한 초동 대처, 비상대응, 유기적 협업, 주민 실전형 훈련 운영 측면에서 높은 평가를 받았다.

이와 함께 공사는 행안부가 주관한 ‘2025년 국가핵심기반 재난관리평가’에서도 A등급을 획득한 바 있다. 2019년부터 7년 연속 최고 등급을 달성하며 최근 장관 표창을 수상했다. 이외 2007년부터 환경분야 국가핵심기반시설로 지정돼 각종 재난 상황에서도 시설 기능을 안정적으로 유지 중이다.

송병억 사장은 “이번에 동시 성과를 거둬 공사의 현장 중심 재난대응 체계가 실효성을 갖춘 게 증명됐다”며 “앞으로도 국민 안전을 최우선 가치로 삼아 재난관리 역량을 지속적으로 고도화해 나가겠다”고 말했다.

