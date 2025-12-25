“섬진강 재첩이라더니…중국산이라고?” 17억원어치 속여 팔았다

중국산 재첩을 국내산 섬진강 재첩으로 속여 판매한 유통업자 등 5명이 해경에 붙잡혔다.

섬진강 재첩으로속여 판 중국산 재첩. 여수해양경찰서

여수해양경찰서는 중국산 재첩 수십t을 국산으로 둔갑시켜 판 유통업자 등 5명을 농수산물의 원산지표시에 관한 법률 위반 및 식품위생법 위반 혐의로 불구속 입건했다고 24일 밝혔다.

해경에 따르면 이들은 중국산 재첩을 대량으로 구매한 뒤 국내산으로 둔갑시켜 대형마트(온·오프라인) 및 식당 등에 납품하는 수법으로 20t 상당을 유통한 혐의를 받고 있다.

해경은 이들이 취급한 물량의 시가를 17억원으로 추산했다.

해경은 섬진강 재첩 채취 시기가 매년 4~6월로 연중 3개월에 불과해 생산량이 수요를 따라가지 못하고 있는 점과 섬진강 재첩 1말(20㎏)의 도매가격이 약 17만 5000원것에 비해 중국산 재첩은 8만원 수준임에 따라 이들이 가격 차를 악용한 것으로 보고 있다.

여수해경 관계자는 “국민의 안전한 먹거리 확보를 위해 원산지 허위표시 등 불법 행위를 지속적으로 단속할 것이며, 먹거리를 수단으로 소비자를 기만하는 범죄에 대해서는 끝까지 추적하겠다”고 말했다.

