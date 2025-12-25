“메뉴판 보고 깜짝” 깁밥 가격 또 올랐다…칼국수도 ‘1만원’ 육박

김밥과 칼국수, 김치찌개 백반 등 서민 외식 메뉴 가격이 1년새 가파르게 올랐다. 원자재값 상승과 최저임금 인상에 따른 인건비 부담 등이 작용한 탓으로 분석된다.

간단한 한 끼 식사나 분식 메뉴로 부담 없이 찾는 김밥의 평균 가격은 지난해 11월 3500원에서 올해 11월 3700원으로 1년 새 5.7% 상승했다. 뉴시스

25일 한국소비자원 가격정보포털 ‘참가격’에 따르면 지난달 서울 기준 소비자들이 많이 찾는 8개 외식 품목의 평균 가격은 지난해 같은 달보다 3~5%가량 상승했다.

특히 ‘서민 메뉴’ 김밥은 가장 큰 폭으로 가격이 올랐다. 김밥 한 줄의 평균 가격은 지난해 11월 3500원에서 올해 11월 3700원으로 5.7% 상승했다. 일부 김밥집에선 김밥 한 줄 가격이 4000∼7000원에 판매되며 ‘부담 없이 한 끼를 해결할 수 있는 메뉴’라는 수식어가 무색해졌다.

칼국수 가격도 1만 원 돌파를 눈앞에 두고 있다. 칼국수 한 그릇 가격은 지난해 9385원에서 9846원으로 4.9% 올랐다. 김치찌개 백반 역시 8192원에서 8577원으로 4.7% 상승하며 오름폭이 컸다.

삼계탕은 4.2% 올라 1만 8000원 선에 진입했다. 유명 전문점의 경우 이미 2만 원을 훌쩍 넘긴 곳도 다수다. 이외에도 △냉면(4.2%) △삼겹살(200g·3.9%) △비빔밥(3.4%) △자장면(3.1%) 등 조사 대상 전 품목의 가격이 우상향 곡선을 그렸다.

외식 물가뿐만 아니라 개인 서비스 요금도 들썩이고 있다. 세탁비(신사복 상하 드라이클리닝)는 지난달 평균 1만 615원을 기록해 지난해 같은 달(9462원) 대비 12.2% 급등했다. 1만 원 선을 가볍게 넘어선 수치다.

이용료(남자 성인 커트)와 미용료(여자 성인 커트)도 각각 4.3%, 3.7% 올랐으며, 숙박비(여관)와 목욕비도 각각 3.8%, 2.2% 상승했다.

식재료 등 원가 상승에 최저임금 인상에 따른 인건비 부담, 전기·가스요금 인상 등이 복합적으로 작용해 가격을 밀어 올린 것으로 분석된다. 특히 저가 메뉴일수록 인건비 비중이 높아 비용 상승에 취약한 구조다. 여기에 원·달러 환율 상승으로 인한 수입 식자재 가격 인상까지 영향을 미치며 외식업계 원가 부담이 커졌다는 분석이 나온다.

