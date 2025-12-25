경찰, '마약혐의' 황하나 영장신청 예정…도피 중 범행도 수사

마약 혐의로 수사선상에 오른 상태에서 해외로 도피했다가 체포된 남양유업 창업주 외손녀 황하나(37)씨에 대해 경찰이 구속영장을 신청할 예정이다.



경찰은 황씨가 국내에서 저지른 범죄뿐 아니라 국외 도피 과정에서 위법행위도 수사할 방침이다.

2019년 7월 마약 투약 혐의로 구속기소된 남양유업 창업주 외손녀 황하나씨가 1심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받고 경기도 수원시 팔달구 수원구치소에서 나와 고개를 숙이고 있다. 황씨 사회관계망서비스(SNS) 캡처·연합뉴스

경기 과천경찰서는 마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의로 체포한 황씨에 대해 이날 중 구속영장을 신청할 예정이라고 25일 밝혔다.



구속 전 피의자 심문(영장실질심사) 일정은 아직 정해지지 않았다. 이르면 오는 26일 진행될 전망이다.



현재 경찰서 유치장에 수감돼 있는 황씨는 영장실질심사 출석을 위해 법원으로 이동하는 과정에서 취재진 앞에 모습을 드러낼 전망이다.



도피 생활을 이어오던 황씨가 대중 앞에 노출되는 건 2022년 말 형기를 마치고 출소한 뒤 교양 프로그램에 출연한 이후 처음이다.



황씨는 2023년 7월 서울 강남에서 필로폰을 지인 등 2명에게 주사기를 이용해 투약한 혐의를 받고 있다. 이와 관련 자세한 범죄 사실에 대해서는 조사가 더 필요하다고 경찰은 전했다.



경찰은 황씨가 마약을 취득한 경위 등 유통경로에 대해서도 수사를 확대할 계획이다. 또 황씨가 해외에 머무르는 동안 위법행위를 저질렀는지도 살필 방침이다.



앞서 황씨는 2023년 12월 마약 혐의로 경찰의 수사선상에 오른 상태에서 태국으로 도피했다. 경찰은 황씨의 해외 도주로 수사를 더 이상 진행하지 못하게 된 상황에서 지난해 5월 인터폴에 청색수배(소재파악)를 요청하고, 여권 무효화 조처를 했다.



이후 황씨는 불상의 방법으로 캄보디아로 밀입국해 지내 온 것으로 전해졌다.



황씨의 근황은 그동안 일부 연예매체를 통해 다뤄지다가 지난 10월 캄보디아에서 호화로운 생활을 한다는 보도를 통해 대중에 널리 알려지게 됐다.



그러던 중 황씨의 변호사는 최근 경찰에 자진 출석하겠다는 뜻을 밝혔고, 경찰은 캄보디아로 건너가 황씨의 신병을 인수하고 프놈펜 태초국제공항의 국적기 내에서 체포영장을 집행했다.



황씨는 남양유업 창업주 외손녀라는 점과 가수 겸 배우 박유천의 전 연인으로 SNS상에서 이목을 모았다.



그는 2015년 5∼9월 서울 자택 등에서 필로폰을 세 차례 투약한 혐의 등으로 기소돼 2019년 징역 1년에 집행유예 2년 형을 받았고, 이듬해 집행유예 기간에도 재차 마약을 투약한 혐의로 기소돼 징역 1년 8개월을 선고받았다.

