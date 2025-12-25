“선배면 다예요?” 박정민, 선배 김의성에 폭발

배우 박정민이 김의성에게 “선배면 다예요?”라고 말했다. ‘연기의 성’

배우 박정민이 선배 배우 김의성에게 폭발했다. 그는 능청스러운 현실 연기로 '연기의 성' 판을 흔들었다.

박정민은 22일 오후 6시 공개되는 비보티비 파일럿 콘텐츠 '연기의 성' 2화에 출연해 김의성, 임형준과 케미를 선보였다.

이날 박정민은 연기 활동을 당분간 중단했다고 밝혔으나, 이후 할리우드 캐스팅 디렉터가 등장하자 배역에 욕심을 냈다. 그는 캐스팅 디렉터 앞에서 영어로 열심히 어필하며 웃음을 자아냈다.

캐스팅 디렉터가 박정민에게 빌런 연기를 잘하는지 물었고, 그는 "전문이다"라고 답하며 자신감 넘치는 모습을 보였다. 함께 등장한 임형준이 "(박정민은) 짜증 되게 잘 낸다"라고 한술 더 떴다.

이에 김의성이 박정민에게 '짜증 연기'를 해보라고 하자, 박정민은 "나는 돈 받고 한다"고 거절했다. 그럼에도 김의성이 "선배가 하라면 해볼 수도 있지"라고 계속 요구하자, 박정민은 "근데 이분한테 굳이 그거까지 보여줄 필요는 없지 않나, 선배님이 하라고 하면 만날 그때마다 짜증 내드려야 하나, 선배면 다예요?"라고 답했다.

박정민은 "이게 연기였다"고 덧붙이며 순간 심각해진 분위기를 풀었다. 현실인지 연기인지 구분하기 어려운 박정민의 연기에 캐스팅 디렉터는 만족한 듯 현지에 있는 스태프에게 전화를 걸어 그를 소개했다. 이를 지켜보던 김의성과 임형준은 질투심을 드러냈다.

한편 '연기의 성'은 배우 김의성과 임형준이 기획, 연출, 각본, 출연까지 맡은 콘텐츠로, 실제 배우들의 대화를 바탕으로 연기와 현실의 경계를 허무는 '모큐멘터리' 예능이다.

