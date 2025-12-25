‘대통령→MC변신’ 트럼프 대통령, 나비 넥타이 매고...‘연말 대중문화 시상식’ 진행

사회보는 트럼프 대통령. CBS 엔터테인먼트 홈페이지

도널드 트럼프 미국 대통령이 전통 있는 대중문화계 시상식의 사회자로 등장했다.

트럼프 대통령은 23일(현지시간) 밤 CBS를 통해 방영된 ‘트럼프-케네디센터 공로상(Trump-Kennedy Center Honors)’ 시상식 행사를 일부 진행했다. 지난 7일 워싱턴 DC의 트럼프-케네디 공연예술센터에서 열린 행사를 이날 녹화 방영했다.

트럼프 대통령은 나비넥타이를 맨 턱시도 차림으로 무대에 올라 마이크를 잡았다. 매년 12월 열리는 이 행사는 미국 대통령 부부가 참석하는 것이 관례지만, 현직 대통령이 직접 시상식의 사회를 맡은 것은 매우 이례적인 일로 평가된다.

앞서 트럼프 대통령은 이날 소셜미디어 트루스소셜에 올린 행사 예고 글에서 "거의 모든 미국인의 요청에 따라" 사회를 맡은 소식을 전하면서 "MC(Master of Ceremony)로서 내 능력이 어떤지 한번 봐달라. 만약 정말 좋다면 전업 사회자가 되기 위해 대통령직을 떠나도 괜찮겠나"라고 너스레를 떨었다.

한편 미국 공연예술 발전에 기여한 공로에 따라 선정되는 이번 공로상 수상자는 할리우드 배우 실베스터 스탤론, 브로드웨이 배우 마이클 크로퍼드, 미국 하드 록 밴드 키스(Kiss), 컨트리 음악의 전설로 불리는 조지 스트레이트, 디스코 음악의 '레전드' 글로리아 게이너 등 5명이다.

수상자 중 '록키'와 '람보' 시리즈로 유명한 배우 스탤론은 트럼프 대통령과 친분이 두터운 인물로 꼽힌다. 트럼프 대통령은 첫 임기 시작 직전인 2016년 말 스탤론을 새해맞이 파티에 초대한 바 있다.

트럼프 대통령은 재집권 직후인 올해 초 케네디센터 이사회의 일부 이사들을 해촉하고, 자신을 이사회 의장으로 임명했다.

또 새로 구성된 케네디센터 이사회는 만장일치로 센터 명칭을 ‘트럼프-케네디 센터’로 변경했다. 행사가 진행될 당시에는 케네디센터였지만 방송이 방영된 시점에는 ‘트럼프-케네디 센터’로 명칭이 바뀌었다. 이에 대해 법률에 명시된 센터 명칭을 의회의 승인 없이 이사회 결정만으로 변경한 것은 위법 소지가 있다는 지적이 나왔으며, 민주당 소속 조이스 비티 연방 하원의원(오하이오)이 소송을 제기했다.

