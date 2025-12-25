성탄절 지나자 최강 한파…아침기온 -17도까지 ‘뚝’ [내일날씨]

성탄절이 지나자마자 최강 한파가 닥치겠다. 중부지방과 전북동부·경북권 중심으로 아침 기온이 -10도 아래로 떨어지겠다. 중부지방 중심으로 한파특보가 발표될 가능성도 있다.

사진=뉴시스

25일 기상청에 따르면 북서쪽에서 찬 공기가 남하해 금요일인 26일·토요일 27일 아침 기온이 이날보다 5∼10도가량 더 낮아져 전국 대부분이 영하권에 들겠다. 바람도 매우 강하게 불어 체감온도가 더욱 낮아 춥겠다.

26일 예상 아침 최저기온은 -17∼-3도, 27일은 -16∼-3도다. 경기북동부와 강원내륙·산지의 경우 아침기온이 -15도 안팎까지 내려갈 것으로 예상된다.

충남서해안은 26일 이른 새벽까지, 전라권서부는 오전까지, 제주도는 오후까지 비나 눈이 내리겠다.

특히 전라서해안과 제주도중산간·산지를 중심으로 26일 아침까지 시간당 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠다. 많은 눈으로 대설특보가 발표될 가능성도 있단 게 기상청 설명이다.

비 또는 눈이 내리는 지역에선 가시거리가 짧고 도로가 미끄러운 곳이 있겠다. 특히 밤사이 기온이 낮아 내린 비나 눈이 얼어 빙판길과 도로 살얼음이 나타나는 곳이 많겠으니 교통안전과 보행자 안전에 각별히 유의해야 겠다.

