김성수, 12세 연하 쇼호스트와 핑크빛 기류

배우 김성수(52)가 12세 연하 쇼호스트 박소윤(40)과 첫 데이트를 즐겼다.

24일 방송된 채널A '요즘 남자 라이프-신랑수업' 194회에서는 김성수가 박소윤과 놀이공원 데이트를 하며 크리스마스 분위기를 즐기는 모습이 펼쳐졌다.

김성수는 박소윤을 차에 태운 뒤 설레는 미소와 함께 놀이공원으로 향했다. 차 안에서 김성수는 "제가 어제 광주(박소윤이 사는 동네)에서 골프를 치다 전화를 하지 않았냐? 부담스러워하실까 고민하다가 연락한 거다. 골프장 근처에 '짜글이 맛집'이 있는데 혼자 사시니까 제가 사서 가져다주고 싶었다"라고 털어놨다.

박소윤은 "고마웠는데 지방에 사는 친구가 집에 놀러온 상황이라 애매했다"며 어제 거절했던 이유를 설명했다. 스튜디오에서 이를 지켜본 코미디언 문세윤은 "이게 사랑이다. 맛있는 거 먹을 때 생각나는 사람!"이라고 외쳤다.

화기애애한 기류 속 두 사람은 놀이공원에서 '네컷 사진기'를 발견했다. 김성수는 "남자친구와 저런 것 찍어 보셨냐?"고 운을 떼더니 "남자친구 되기 전에 저랑 같이 찍자"고 너스레를 떨었다. 다정히 '네컷 사진'을 찍은 두 사람은 회전목마에서도 사진을 남겼고, 김성수는 박소윤에게 곰 인형도 선물했다.

놀이공원 데이트를 마친 두 사람은 김성수가 예약한 식당으로 갔다. 이곳에서 김성수는 목도리 선물을 2개 건넸다. 그는 "어떤 색깔을 좋아할지 몰라서 두 개 준비했다"고 설명했는데, 박소윤은 "하나는 제가 하고 다른 하나는 가져 가셔라"며 '커플 목도리'를 하자고 제안했다.

핑크빛 기류 속, 김성수는 "저 지금 소원 쓰겠다"라고 말했다. 그런데 그는 "소윤 씨가 주문한 키위 주스 제가 마셔도 되냐?"고 해 '멘토군단'을 허탈하게 만들었다. 박소윤은 흔쾌히 키위 주스를 양보했고 "오늘 생각했던 것보다 재밌었다"며 고마워했다.

김성수는 "실례가 안 된다면 제가 집까지 바래다줘도 되냐? 경기도 광주는 그냥 서울"이라고 말했다. 박소윤은 웃으며 "좋다"고 했고 "사실 이사 간 뒤 외로움을 부쩍 많이 느낀다"고 털어놨다.

김성수는 "외로울 수 있을 것 같다. 어느 날 내가 필요한 순간이 올지도 모른다는 생각을 했다"는 속내를 내비쳤다.

