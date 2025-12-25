“숙취엔 해장국 말고 이거였다”…의사들이 꼽은 ‘첫 음식’은?

연말 송년회가 이어지면서 숙취로 무거운 아침을 맞는 직장인들이 늘고 있다.

공복 음주를 피하고 음주 전후로 수분과 영양을 충분히 보충하는 습관만으로도 숙취로 인한 생산성 손실을 상당 부분 줄일 수 있다.

개인의 불편으로 치부되기 쉬운 숙취는 실제로는 생산성과 안전, 건강 전반에 영향을 미치는 사회적 문제라는 지적이 나온다.

25일 학술 논문 ‘건강위험요인의 사회경제적 비용 및 정책우선순위 선정에 관한 연구’에 따르면 음주로 인해 발생하는 사회·경제적 비용은 2021년 기준 연간 14조6274억원에 달했다.

이 가운데 숙취로 인한 생산성 감소 비용만 5조1967억원으로, 전체의 35.5%를 차지했다.

눈에 띄는 의료비보다 ‘보이지 않는 손실’이 더 크다는 의미다.

◆“술 마신 다음날 출근, 연간 14조원 날리고 있었다”

전문가들은 숙취를 단순한 개인 컨디션 문제가 아닌 사회적 비용을 키우는 요인으로 본다.

가정의학과 전문의는 “숙취는 집중력과 판단력을 떨어뜨려 업무 효율 저하로 이어지고, 누적될 경우 사회 전체의 손실로 확대된다”고 지적했다.

그러면서 “숙취 상태로 출근할 경우 산업 현장에서는 안전사고 위험까지 높아질 수 있다”고 경고했다.

반복되는 숙취는 만성 피로와 건강 문제로 이어질 수 있다.

또 다른 전문가는 “숙취를 ‘하루 쉬면 괜찮아지는 증상’으로 넘기면 회복력이 점점 떨어질 수 있다”고 말했다.

이어 “고위험 음주자의 숙취 문제는 개인 차원을 넘어 정책적으로 접근해야 할 공중보건 과제”라고 전했다.

이런 가운데 숙취 회복의 출발점으로 ‘아침에 처음 섭취하는 음식’이 중요하다는 조언이 나온다.

숙취가 심할수록 공복을 유지하거나 자극적인 음식으로 버티려는 경우가 많은데, 이는 회복을 오히려 늦출 수 있다는 설명이다.

◆“다음날 아침, 첫 음식이 왜 그렇게 중요할까?”

전문가들이 공통적으로 추천하는 식품은 달걀이다.

달걀에 풍부한 아미노산 시스테인은 숙취의 원인 물질인 아세트알데히드 분해 과정에 관여해 해독을 돕는 것으로 알려져 있다.

한 영양학 전문가는 “달걀은 소화 부담이 적으면서도 단백질과 에너지를 동시에 공급할 수 있어 숙취 회복 초기 식품으로 적합하다”고 말했다.

알코올은 위장관 점막을 자극하기 때문에 숙취 시에는 부드러운 음식이 적합하다.

아보카도도 주목할 만하다. 아보카도에는 알코올 대사에 관여하는 글루타티온과 함께 건강한 지방이 풍부해, 음주로 소모된 지용성 영양소의 흡수를 돕는다.

연말 술자리가 불가피하다면 숙취를 개인의 컨디션 문제로 넘기기보다 사회적 비용을 줄이기 위한 건강관리의 출발점으로 바라볼 필요가 있다.

숙취 증상은 간 해독 능력뿐 아니라 개인의 영양 상태와 수분·전해질 균형에 따라 크게 달라진다.

미네랄 보충 측면에서는 굴이 대표적이다. 굴은 소량만으로도 하루 권장량 이상의 아연을 공급하며, 오메가3 지방산도 함께 섭취할 수 있다.

아연과 비타민 B군, 전해질 섭취가 충분한 사람일수록 숙취로 인한 두통과 피로가 상대적으로 덜한 경향을 보인다는 연구 결과도 있다.

◆“의사들이 말하는 ‘숙취 회복의 시작점’은 따로 있다”

전문가들은 무엇보다 예방이 중요하다고 강조한다.

“공복 음주를 피하고 음주 전후로 수분과 영양을 충분히 보충하는 습관만으로도 숙취로 인한 생산성 손실을 상당 부분 줄일 수 있다”고 입을 모은다.

연말 술자리가 불가피하다면 숙취를 개인의 컨디션 문제로 넘기기보다 사회적 비용을 줄이기 위한 건강관리의 출발점으로 바라볼 필요가 있다는 지적이다.

