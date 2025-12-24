경찰 “안성 쿠팡물류센터 폭파” 협박에 약 6시간 수색…특이점 발견 못 해

경기 안성시에 있는 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다는 신고가 들어와 경찰이 수색에 나섰지만 특이점은 발견되지 않았다.

24일 안성경찰서에 따르면 이날 오후 2시1분쯤 대구경찰청에 “안성 쿠팡 물류센터에 폭발물을 설치했다”는 내용의 112 문자 신고가 들어왔다. 해당 문자 메시지에는 “오늘 오후 8시까지 5억원을 입금하라”는 내용과 함께 특정 계좌번호가 적혀 있었던 것으로 전해졌다.

안성경찰서는 대구경찰청으로부터 공조 요청을 받고 관내 원곡·죽산·일죽면 소재 쿠팡 물류센터 총 3곳에서 경찰 특공대와 폭발물 처리반 등 80여 명을 동원한 수색에 나섰다. 경찰은 작성자가 언급한 오후 8시 이후까지 현장을 지켰으나 폭발물 등 특이점은 나타나지 않았다.

이에 수색 6시간여 만인 오후 8시30분쯤 현장에서 철수했다.

수색이 진행되는 동안 해당 물류센터 3곳에서 근무하던 직원 870여명은 업무를 중단하고 퇴근했다. 이로 인해 배송 지연 등 일부 물류 차질이 우려되나 쿠팡 측은 인근 물류센터로 처리 물량을 이관해 배송에 차질이 없도록 조치하겠단 방침이다.

지난 18일 제주시 영평동 카카오 본사에 폭발물이 설치됐다는 신고가 접수돼 경찰과 소방, 군부대가 출동해 시설물을 수색하고 있다. 뉴시스

앞서 지난 15일부터 카카오를 시작으로 네이버, KT, 삼성전자, 현대자동차 등 대기업에 대한 폭파 협박이 이어지고 있다. 전날 오후 9시11분쯤 카카오 고객센터 게시판에는 폭파 협박 글과 함께 경찰이 무능하다며 조롱하는 글이 올라오기도 했다.

경찰은 여러 건 협박 글 중 유사한 유형의 일부 건에는 위험성이 낮다고 판단해 경찰 특공대를 투입한 수색에는 나서지 않았다.

다만 특정 지역 쿠팡 물류센터를 겨냥한 협박 신고는 전례가 드물었던 점을 감안해 쿠팡 건에는 지역 센터들에 대한 수색을 진행한 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “작성자에 대한 추적 수사는 대구경찰청에서 진행 중”이라며 “오늘 사건과 앞선 협박 글들 간의 연관성 등에 대해 전반적인 수사가 이뤄질 것으로 보인다”고 말했다.

