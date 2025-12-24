성탄절 ‘최강 한파’ 밀려온다…아침 최저 -8도·곳곳 눈소식 [내일날씨]

성탄절인 25일은 전국이 대체로 맑은 가운데 충남과 전라권, 제주도는 가끔 구름이 많겠다.

사진 = 뉴시스

24일 기상청에 따르면, 25일 새벽부터 오전 사이 강원 북부 동해안에, 오후부터 충남 서해안과 전라권 서부, 제주도에 비 또는 눈이 내리는 곳이 있겠다.

특히 오후부터 26일 아침 사이 전라 서해안과 제주도 산지를 중심으로 시간당 1㎝ 안팎의 눈이 내리겠고, 많은 눈이 내리면서 대설특보가 발효될 수 있다.

예상 적설량은 세종·충남 북부 내륙, 충북 중·남부 1㎝ 안팎, 강원 북부 동해안 1∼3㎝이다. 26일까지 예상 적설량은 서해5도 1㎝ 안팎, 충남 서해안, 광주·전남 서부 1∼5㎝, 제주도 산지 5∼10㎝(많은 곳 15㎝ 이상), 울릉도·독도 10∼30㎝다.

예상 강수량은 세종·충남 북부 내륙, 충북 중·남부가 1㎜ 미만, 강원 북부 동해안이 5㎜ 미만이다.

26일까지 예상 강수량은 서해5도가 5㎜ 미만, 충남 서해안과 전북 서해안·남부 내륙·광주·전남 서부가 5㎜ 안팎, 제주도가 5∼20㎜, 울릉도·독도가 10∼30㎜다.

북서쪽에서 찬 공기가 남하하면서 아침 기온이 큰 폭으로 낮아지겠다. 바람도 매우 강하게 불면서 체감온도는 더욱 낮겠다.

아침 최저기온은 -8∼3도, 낮 최고기온은 -4∼8도로 예보됐다.

주요 지역 아침 최저기온은 서울 -4도, 인천 -4도, 수원 -5도, 춘천 -3도, 강릉 2도, 청주 -2도, 대전 -3도, 전주 -2도, 광주 0도, 대구 -1도, 부산 3도, 제주 6도다.

낮 최고기온은 서울 -1도, 인천 -1도, 수원 0도, 춘천 1도, 강릉 6도, 청주 2도, 대전 3도, 전주 3도, 광주 4도, 대구 5도, 부산 8도, 제주 8도다.

미세먼지 농도는 청정한 북서 기류의 영향으로 전국이 ‘좋음’∼‘보통’ 수준을 보이겠다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지