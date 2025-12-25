박기인 호남대 설립자 별세

학교법인 성인학원 호남대학교 설립자 겸 명예이사장인 성인(省仁) 박기인 박사가 24일 0시26분 별세했다. 향년 92세. 고(故) 박기인 명예이사장은 2015년 별세한 이화성 박사와 함께 1978년 학교법인 성인학원과 호남대를 설립했다. 빈소는 호남대학교 중앙도서관 국제회의실에 마련됐으며, 영결식은 12월28일 오전 10시30분 호남대학교 문화체육관에서 열린다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지
입력 : 2025-12-25 06:00:00 수정 : 2025-12-24 21:32:16
광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com
학교법인 성인학원 호남대학교 설립자 겸 명예이사장인 성인(省仁) 박기인 박사가 24일 0시26분 별세했다. 향년 92세. 고(故) 박기인 명예이사장은 2015년 별세한 이화성 박사와 함께 1978년 학교법인 성인학원과 호남대를 설립했다. 빈소는 호남대학교 중앙도서관 국제회의실에 마련됐으며, 영결식은 12월28일 오전 10시30분 호남대학교 문화체육관에서 열린다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지