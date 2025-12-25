금감원 신임 부원장에 김성욱·황선오·박지선

이찬진 금융감독원장이 임기 첫 임원인사를 단행했다.
신규 임명한 부원장 3명 중 2명을 금융소비자보호처(소보처) 출신으로 발탁해 소비자보호 강화 의지를 강조했다.
금융위원회는 24일 3차 임시회의에서 금감원장의 제청에 따라 김성욱 민생금융 부원장보, 황선오 기획·전략 부원장보, 박지선 소비자보호 부원장보를 각각 부원장에 임명했다.
김 부원장보는 은행·중소서민금융 담당을 맡는다. 2000년 통합금감원 1기로 입사해 주로 은행 권역에서 커리어를 쌓았다. 은행검사1국장, 기획조정국장 등을 거쳤다. 황 부원장보는 자본시장·회계 부원장에 오른다.
황 부원장보는 1996년 증권감독원에 임사한 뒤 금융투자 감독, 검사, 자본시장 공시·조사를 두루 거친 후 공시심사실장, 자본시장감독국장 등을 지냈다.
박 부원장보는 금융소비자보호처 부원장으로 임명된다. 박 부원장보는 1995년 보험감독원에 입사해 상품 감독, 소비자 보호 등 보험 권역에서 두루 경력을 쌓았으며 공보국장, 보험감독국장, 기획조정국장, 인사연수국장 등을 거쳤다.
이날 이 원장은 부원장보 6명을 신규로 임명하는 임원인사도 단행했다. 최근 국·실장급 인사에서도 이 원장은 전문성과 업무 연속성을 고려해 디지털·IT, 공시조사·회계 권역은 변화폭을 최소화했다. 3명의 신임 부원장과 6명의 신임 부원장보 임기는 30일부터 2028년 12월29일까지다.
