김영헌 포항시의원, 호미곶 군부대 이전부지 군사구역 해제 강력 촉구

포항시, 군 관련 현안 해결 위해 전담 태스크포스(TF) 구성 촉구
김영헌 포항시의회의원은 23일 열린 제327회 포항시의회 제2차 정례회 5분 자유발언에서 호미곶면 구만리·대보리 일대 공군 8530부대 이전부지에 대한 군사시설보호구역 해제를 촉구했다고 24일 밝혔다.
김 의원에 따르면 공군 8530부대는 2023년 2월 철수해 부대 기능이 종료됐지만, 약 32만1047㎡에 이르는 이전부지는 국방부의 보호구역 해제 조치가 이뤄지지 않은 상태다.
특히 대보리 고금산 일대(735-21번지, 7만5228㎡)는 1966년 국방부로 소유권이 이전된 이후 59년간 각종 규제에 묶여 주민들이 건축이나 개발 등 기본적인 재산권 행사조차 하지 못하고 있는 실정이다.
김 의원은 “과거에는 국회 국방위원회와 군 당국을 직접 찾아 문제 해결에 나섰지만, 현재는 포항시청 내 한 부서가 국방부의 공문 회신만 기다리는 상황”이라며 시 행정의 안일함을 질타했다.
아울러 “장기면 수성사격장 이전, 미군부대 공여구역 활용, 영일만대교 노선 협의 등 군 관련 현안 해결을 위해 전담 태스크포스(TF) 구성이 필요하다”고 강조하고 “군사보호구역 해제가 지연되는 동안 재산권을 행사하지 못하는 주민들을 위해서는 관련 법령 범위 내에서 선제적인 행정 지원 방안도 적극 검토해야 한다”고 강조했다.
