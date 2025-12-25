경기도의회 청렴도 ‘꼴찌’ 불명예

지능형교통체계(ITS) 사업을 둘러싼 뇌물수수 혐의와 성희롱 논란을 빚은 경기도의회가 국민권익위원회가 공개한 공공기관 청렴도 평가에서 최하위를 기록했다.



24일 국민권익위에 따르면 전국 709개 공공기관을 대상으로 한 올해 종합청렴도 평가에서 경기도의회는 지난해보다 2개 등급이 하락한 5등급을 나타냈다. 2023년 이후 다시 최하위로 추락한 것이다. 전국 17개 광역의회 가운데 5등급은 경기도의회와 인천시의회 2곳뿐이다.



권익위는 이번 평가에서 민원인·공직자 등이 참여한 설문의 ‘청렴체감도’, 부패방지 노력을 반영한 ‘청렴노력도’, 부패사건 발생 현황을 나타낸 ‘부패 실태 평가’를 합산해 점수를 냈다.



경기도의회는 평가항목 가운데 청렴노력도에서 3등급으로 변화가 없었다. 하지만 청렴체감도가 4등급에서 5등급으로 떨어졌다. 아울러 ITS를 둘러싼 특별조정교부금 청탁 뇌물수수 혐의와 성희롱 논란이 번지면서 평가에 영향을 끼친 것으로 보인다. 앞서 경기도의회 전·현직 도의원 3명은 ITS 관련 뇌물 수수혐의로 구속 상태로 재판에 넘겨졌고, 현직 도의원 5명은 불구속 송치됐다.



양우식 도의회 운영위원장(국민의힘)의 경우 사무처 직원을 상대로 성희롱 발언 등을 한 혐의로 불구속 기소된 상태다. 도의회 윤리위에는 양 위원장을 비롯해 8명의 도의원에 대한 11건의 안건이 회부됐으나 파행을 거듭하며 공전이 반복되고 있다. 이에 국민권익위에 직무유기로 신고가 들어갔다.



이번 평가에서 경기도와 경기도교육청은 각각 3등급, 2등급을 기록했다.

