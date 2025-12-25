트럼프, 李대통령에 ‘백악관 황금열쇠’ 선물

지난 10월 ‘신라 금관’ 답례 해석
도널드 트럼프 미국 대통령이 이재명 대통령에게 백악관 황금 열쇠 모형을 선물했다.
강훈식 대통령 비서실장은 24일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 트럼프 대통령이 이 대통령에게 선물한 백악관 황금 열쇠 모형 사진을 공개했다. 강 비서실장은 “지난 16일 트럼프 대통령과 우리 주미대사의 환담 당시 트럼프 대통령이 이 대통령에게 각별한 안부를 전했다. 이 대통령을 많이 좋아한다(I really like him)며 양 정상 간 최고의 협력관계가 형성됐음을 언급하기도 했다”고 전했다. 강 비서실장은 “특히 지난 10월 방한 당시 매우 귀한 선물을 받아 이에 특별한 선물을 전달하고자 한다며 5개 제작된 백악관 황금 열쇠 중 마지막 남은 한 개를 우리 대통령에게 보내왔다”고 밝혔다. 강 비서실장이 언급한 지난 10월 방한 선물은 경주 아시아태평양경제협력체(APEC·에이펙) 정상회의 당시 이 대통령이 트럼프 대통령에게 신라 금관 모형을 선물한 것을 언급한 것으로 보인다.
강 비서실장은 황금 열쇠에 대해 “현재까지 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리, 아소 다로 전 일본 총리, 일론 머스크 테슬라 CEO, 크리스티아누 호날두 축구 선수가 받은 것으로 알려져 있다”고 설명했다. 강 실장은 “특별한 의미를 가진 이번 황금 열쇠 선물이 굳건한 한·미 관계의 상징이 되기를 바란다”며 “앞으로도 굳건한 한·미 동맹의 미래를 만들어 나가겠다”고 했다.
