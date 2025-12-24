유튜브 시작한 심형래 “얼굴 리모델링부터”…안면거상 수술 공개

코미디언 겸 영화감독 심형래(67)가 안면거상 재수술 사실을 직접 밝혔다.
심형래는 최근 자신의 유튜브 채널 ‘영구TV’를 통해 ‘심형래 유튜브 시작합니다. 얼굴부터 뜯어고치고 왔습니다’라는 제목의 영상을 올렸다.
그는 수술을 받기 위해 인천의 한 병원을 찾은 모습을 공개하며 “얼굴 리프팅이 아니라 거상이다. 얼굴을 싹 리모델링하려고 한다”고 말했다. 이어 “유튜브를 시작했으니 좋은 모습으로 팬들을 만나고 싶다”고 설명했다.
병원복으로 갈아입은 심형래는 이번 수술이 재수술임을 밝히며 “이거 엄청 아프다. 턱 쪽을 다 드러내는 수술”이라고 말했다. 그러면서 “팬들을 위해서 하는 것”이라며 “연예인에게는 프로의식이 필요하다. 기왕이면 더 좋은 얼굴로 인사드리고 싶다”고 수술을 결심한 이유를 밝혔다.
수술 전 건강 상태를 묻는 질문에는 “당뇨가 있고 심장 스탠스(시술)도 받았다”면서도 “유튜브는 꼭 성공해야 한다”며 의지를 드러냈다. 약 3시간에 걸친 수술을 마친 뒤에는 얼굴에 붕대를 감은 채 다시 카메라 앞에 서서 수술 후 모습을 공개했다.
보호자 여부를 묻는 질문에는 “혼자 사는데 아내가 어딨냐”고 농담을 던졌다. 또 “내가 김흥국 사진을 보여주겠다. 나보다 한 살 어린데 나랑 비교가 되냐”고 말하며 웃음을 자아냈다.
심형래는 1982년 제1회 KBS 개그 콘테스트로 데뷔해 ‘유머 1번지’, ‘쇼 비디오 자키’ 등 수많은 코미디 프로그램에서 활약하며 국민적인 인기를 모았다. 이후 영화감독으로 영역을 넓혀 ‘영구와 흡혈귀 드라큐라’, ‘용가리’, ‘디 워’, ‘라스트 갓파더’ 등을 연출했다.
